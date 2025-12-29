MPF強積金2025回顧│人均賺$X萬回報率料達15%！呢隻基金勁賺30%！

2025年即將踏入尾聲，強積金評級機構「積金評級」發布強積金表現回顧，預計2025年強積金全年回報率將達15.35%，估算每名成員獲利41,900元，創下歷來新高，當中更有一項資產類別回報率接近30%，以下即看強積金各類資產最新回報表現，你的回報又算多定少呢？



2025年強積金（MPF）表現：回報率

積金評級表示，雖然「積金評級所有基金表現指數」於12月暫下跌約0.64%，但預計強積金2025年全年回報率將達15.35%，估計這將是強積金制度25年來第6佳年度表現。

2025年強積金（MPF）表現：人均收益

該機構估算2025年強積金總投資收益將達2,009億元，即每名成員獲利41,900元，創下強積金年度投資收益歷來新高。而強積金總資產至2025年底預計將升至約1.535萬億港元，相當於每名成員平均賬戶結餘達320,253元，較2025年初增長約 50,921元。

比較各類資產，中港股票基金今年回報率達29.96%最高，其次是歐洲股票基金（22.83%）及亞洲股票基金（21.72%）。回報率較低的資產類別則包括強積金保守基金（2.17%）保證基金（3.62%）等。

2025年強積金（MPF）表現：各類基金