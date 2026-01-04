萬千星輝2025│TVB視后10強！宣萱《尋秦記》電影熱度急升超佘詩曼

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於2026年1月4日舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，視后獎座誰屬自然是焦點之一。視后10強名單中，《新聞女王2》、《巨塔之后》、《執法者們》等熱門劇集的女主角均有榜上有名，包括佘詩曼、宣萱、李施嬅、陳煒等，以下比併10強名單各人的網絡搜尋熱度，以及社交平台追蹤數，即看哪位準視后人氣最高！



TVB視后10強IG人氣Top3：佘詩曼、宣萱、劉佩玥

角逐視后10強名單中，網絡搜尋熱度最高（註：2025年全年平均）的人選包括有：於《新聞女王2》飾演Man姐文慧心的佘詩曼、於《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍的宣萱，以及在《奪命提示》中飾演刑事情報科總督察姜曦文的劉佩玥。當中宣萱近期就因其所主演的《尋秦記》電影版上映而搜尋量急升，並且超越佘詩曼。

《萬千星輝頒獎典禮2025》將於2026年1月2日舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，視后獎座誰屬自然是焦點之一。（TVB圖片）

宣萱參演的《尋秦記》電影版近日上映，令其搜尋量急升，並且超越佘詩曼。（《尋秦記》劇照）

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女主角」提名名單

吳若希 （奔跑吧！勇敢的女人們）

劉佩玥 （奪命提示）

傅嘉莉 （刑偵12）

蔡潔 （執法者們）

張曦雯 （俠醫）

宣萱 （巨塔之后）

陳煒 （巨塔之后）

陳曉華 （金式森林）

佘詩曼 （新聞女王2）

李施嬅 （新聞女王2）

TVB視后10強IG人氣排名

至於Instagram（IG）人氣方面，首名是追蹤人數達149.2萬的佘詩曼，其次是同樣出演《新聞女王2》的李施嬅（81.1萬），以及主演《俠醫》的張曦雯（77.1萬）。