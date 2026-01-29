露宿者5年間減半　油尖旺仍最多　團體憂簡樸房加租令人數回升

由機構向社署呈報的露宿者人數連續5年下跌，由2020/21年度1,580人減半至2024/25年度750人。18區之中，以油尖旺、深水埗、灣仔人數最多。逾半數露宿者的露宿原因與租金負擔有關，有團體憂慮今年3月《簡樸房條例》生效後，劏房租金或隨之上升，露宿者人數或會回升。



勞工及福利局早前書面答覆立法會議員提問，披露2024/25年度由機構呈報的露宿者人數為750人，較2020/21年度1,580人減少830人，跌幅達52.5%。勞福局表示，部份露宿者在經濟或住宿等問題解決後，脫離露宿生活，露宿者人數因而回落。

按性別劃分，2024/25年度呈報露宿者個案中，有134名女性、616名男性。以年齡劃分，527人年滿50歲，佔比約七成，約28%、207人年齡介乎30至49歲，另有約2%、15人年齡為29歲或以下。

露宿者人數地區分布

按區域劃分，九龍露宿者人數達580人最多，其次是新界93人、香港及離島77人。以18區劃分，最多露宿者的3個地區為油尖旺（區內露宿者人數佔全港露宿者總人數51%）、深水埗（19%）、灣仔（4%）。

2024/25年度露宿者個案之中，309人表示露宿原因為「失業以致無力支付租金」、90人因為「無法可找到可負擔租金的居所」，即合計有約53%個案因租金相關原因而露宿。社署現時有津助非政府機構營辦露宿者綜合服務隊及短期宿舍，為露宿者提供支援及短期住宿，當中宿位數目現時有622個，平均入住率為73%。

簡樸房條例3月生效 團體憂劏房加租令露宿者人數回升

規管出租分間單位（俗稱「劏房」）面積及配套的《簡樸房條例》3月生效，社區組織協會幹事吳衛東於傳媒採訪中表示，預計條例生效後，部份劏房戶或因難以應對加租而露宿街頭，加上過渡房屋陸續爆滿，憂慮露宿人數會回升。