港人開心指數5.95分疫後新高　Gen Z最不開心　這夾心世代最抑鬱

和富社會企業「香港開心D」早前公布2025年「香港整體開心指數」為5.95分，連續下跌兩年後回升。不同世代之中，Z世代僅5.74分最低，而Y世代心理健康及抑鬱情緒症狀分數最差，以下即看各年齡層開心程度和抑鬱情緒分數。



是次調查於2025年7月23日至8月15日、透過線上及委託東華學院護理學院進行的面談形式進行，合計收集2,067份有效問卷。透過心理資本、價值觀、對外在環境的滿意程度及自評健康狀態等方面評分，以10分為滿分，2025年香港整體開心指數為5.95分，高於2024年的5.63分，自2022年後首度回升，惟仍未恢復至疫情前6分以上水平。

2025年香港各年齡層開心指數

調查進一步分析不同世代得分：Z世代5.74分、Y世代5.9分、X世代為5.96分、嬰兒潮世代為6.63分。報告指出，以往開心指數呈現年輕時較高、中年降至低谷、老年再回升的「U型曲線」，但此一趨勢逐漸模糊，今次調查發現Z世代成為最不開心的一群，這轉變與近年全球趨勢相符。

分析各世代正面臨的困境，調查指出，Z世代心理資本與價值觀最為薄弱，Y世代則較受外在環境因素影響，不僅對經濟狀況感到焦慮，他們之中亦有較高比例肩負照顧者身份，令他們心理健康及抑鬱情緒症狀分數最差。今次調查中的Y世代，抑鬱情緒症狀評分達9.53分（27分為滿分），高於其他世代（介乎8.12分至9.18分）。

比較之下，縱然嬰兒潮世代開心指數較高，但其自評身體健康狀況與社會幸福感兩項因素均是他們維持開心的隱憂。