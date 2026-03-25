立會研究：2024年非法勞工舉報8292宗創10年新高　3行業內最普遍

疫情後非法勞工舉報有回升趨勢，立法會秘書處新一份《數據透視》（下稱「文件」）顯示，2024年錄8,292宗非法勞工舉報，創10年新高；同年檢控及定罪非法勞工個案分別達1,013及918宗，亦為疫前以來最高。建造、餐飲及零售業的非法勞工問題尤其普遍。文件亦指出，近年外籍家庭傭工佔被捕非法勞工的比例增加，勞工處已修訂守則，規定職業介紹所須向外傭求職者講解香港相關入境規定。



文件指，本港勞動市場從疫情復蘇後有所轉弱，失業率由2023年2.9%升至2025年第4季的3.6%。而在物業市場波動、旅客及市民消費模式轉變等因素影響下，建造業、餐飲服務業及零售業備受衝擊，失業率分別達5.2%、6.2%及4.6%。文件引述入境處數據指出，非法勞工問題在上述行業尤其普遍。

數據顯示，2024年入境處接獲涉及非法勞工的舉報達8,292宗，為過去10年來最高。同年入境處聯同其他部門進行的執法行動亦多達17,906次，同樣為近10年新高。

文件指出，雖然被捕非法勞工人數在10年間下降約36%，至2024年的1,268人，惟值得注意的是，非華裔非法勞工的比例顯著上升，所佔比例達43%，入境處已加強相關執法行動。

2024年被捕非法勞工當中，按入境身份劃分，訪客佔個案總數約61%，比例較2014年的約77%下降16個百分點，而外傭被捕非法勞工的比例則於同期上升至約26%。有見及此，勞工處於2024年5月修訂《職業介紹所實務守則》，規定職業介紹所須向外傭求職者講解香港相關入境規定。

文件亦指，受疫情影響，非法勞工檢控數字由2019的1,157宗減半至2022年的539宗，及後回升至2024年的1,013宗，為2020年以來最高。定罪數字方面，2024年錄918宗，同樣是疫情以來最高。

為進一步打擊非法勞工問題，僱主僱用非法勞工最高罰則於2021年提高至50萬港元及監禁10年，2021年至2024年期間，被拘捕個案減少15.1%至513人，被檢控個案減少8.6%至169宗。