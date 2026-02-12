立會研究：置業負擔9年多以來最低　去年私樓成交宗數創4年新高

在香港買樓絕非易事，但現時置業難度已有所減輕？立法會秘書處新一份《數據透視》（下稱「文件」）顯示，在樓價調整與利率回落的疊加效應下，2025年第三季本港置業負擔指數已降至56%，為9年多以來低位。隨着樓價趨向穩定，市場交投顯著反彈，去年私人住宅物業買賣合約錄6.28萬宗，是近4年最高紀錄。



置業負擔指數，即按揭供款相對住户入息中位數的比率，反映本港市民置業財務負擔壓力。文件引述數據顯示，最新公布的去年第三季置業負擔指數為56%，顯著低於2023年年中錄得的近年高位（75%），也是自2016年第二季、即近9年多以來的低位。

文件指，置業負擔減輕，與近期樓價調整與利率回落的疊加效應有關。紀錄顯示，本港私人住宅售價由2023年4月至2025年8月期間，連續29個月按年下跌。同一時間租金持續上升，並於2025年12月創下紀錄新高，是住宅市場近年罕見的價格與租金背馳走勢。

至於利率方面，文件提到，近年美聯儲進入減息周期，一個月香港銀行同業拆息亦顯著回落至2025年12月略高於3%的水平，減輕市民按揭供款壓力。

隨着樓價趨向穩定，加上金管局於2024年放寬按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，市場交投活動顯著反彈，受一手市場交投按年上升21.5%帶動，2025年私人住宅物業買賣合約宗數按年上升18.3%至超過62,800宗，創近10年第二高紀錄。

政府在2023年及2025年調整從價印花稅稅階，將100元印花稅適用物業的價值上限放寬至400萬港元。其後小型單位買賣合約增加明顯，2025年200萬港元至300萬港元物業，以及300萬港元至400萬港元物業的成交量，分別都較2023年飆升約1.4倍。