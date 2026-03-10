虐老個案降至1年283宗　施虐者涉配偶等比例升　照顧者壓力受關注

虐待長者事件時有發生，立法會新一份《數據透視》顯示，本港虐待長者呈報個案由2015年557宗減近一半至2024年的283宗，但當中施虐者為長者配偶或親密伴侶的比例攀升至逾七成。文件指出，本港雙老家庭數目持續上升，這些家庭內的照顧者壓力，成為長者受虐的主要風險因素之一，而港府近年已推出多項措施加強支援照顧者。



紀錄顯示，2024年本港錄得283宗虐待長者呈報個案，較2015年的557宗減少49.5%。當中涉及身體虐待的個案比例同期由64.5%升至74.6%，而其他虐待包括精神虐待、疏忽照顧、侵吞財產、遺棄等個案比例則由35.5%降至25.4%。

文件指出，虐待長者個案中，施虐者為長者配偶或親密伴侶的個案，雖然從2015年的297宗下降至2024年的211宗，但所佔比例卻持續上升至2024年的74.6%。

文件指，在人口老化影響下，由兩名長者組成而無其他家庭成員同住的雙老家庭數目大幅上升，由2015年的16.11萬戶，上升75.6%至2024年的28.29萬戶。這些雙老家庭中的照顧者壓力，成為當中長者受虐的主要風險因素之一。為加強支援照顧者，政府推出多項支援措施，包括「照顧者支援專線」，由社工提供即時諮詢、輔導及個案轉介服務等。

此外，虐待長者個案舉報比例偏低仍然令人關注，個案中未有向警方舉報的比例 ，由2021年的20.6%升至2024年的32.9%。