DSE重考成功率│僅2%達大學門檻　附各DSE必修科/選修科重讀翻身率

【DSE2026 / 文憑試2026 / 重考 / 重讀生成績 / retake / repeat】2026年DSE文憑試已經結束，暫定於7月15日放榜，不過部份自覺失手的考生或已考慮重考，但到底重考成功率有多高呢？翻查考評局數據，上屆2025年文憑試有4,695名有出席考試的重考生，當中78人考獲「332A33」，達到港大、中大、科大、理大、城大和浸大的基本入學要求，成功比率為1.7%。而考獲入聯招入大學最低門檻「332A22」的重考生人數為96人，即成功率約為2%。

比較不同科目，數學必修部分重考「翻身率」最高，英文科最低，即看各科目重考成功率數據。



2025年文憑試96名重考生考獲「332A22」或更佳成績

2025年文憑試55,489名報名考生當中，有5,336名重考生，比率約為9.6%。報名重考生中，實際有出席考試者有4,695人，本文以此數字計算重考成功率。相對於前述全體重考生考獲達標成績的比率，日校重考生成功率明顯較高：88名出席考試的日校重考生中，14人考獲「332A22」，成功率達15.9%；12人考獲「332A33」，成功率為13.6%。

DSE日校重考生考獲「332A33」比例達13.6%

比較文憑試部份必修科目「翻身率」，中文科重考生由未達3級成績升至3級或以上的比例為37.4%，英文科則為21.6%，是各科目中最低，不過英文科重考生當中有兩人成功將成績由1級提升至5*。數學必修部份重考生由未達2級成績升至2級或以上的比例為39.3%，「翻身率」為所有已公布數據的科目中最高。

DSE必修科及選修科重考生翻身率

選修科重考「翻身率」方面，即由未達3級成績升至3級或以上之重考生比例，最高是數學延伸部分（代數與微積分），以及經濟，均達38%，其次為生物（35.2%）及化學（32.3%）。物理科重考「翻身率」較低，僅25.3%。

2025年DSE必修科及選修科重考生翻身率

DSE重考中文科翻身率：37.4%

DSE重考英文科翻身率：21.6%

DSE重考數學(必修)翻身率：39.3%

DSE重考數學(延伸:代數與微積分)翻身率：38.0%

DSE重考物理科翻身率：25.3%

DSE重考化學科翻身率：32.3%

DSE重考生物科翻身率：35.2%

DSE重考經濟科翻身率：38.0%