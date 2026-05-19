伊波拉病毒50年間錄55次疫情　平均死亡率50%！即看病徵/預防方法

【伊波拉／埃博拉／Ebola】剛果民主共和國和烏干達大規模爆發伊波拉（埃博拉，Ebola）疫情，世界衞生組織5月17日將疫情定為「國際關注的突發公共衞生事件」，港府同日宣布啟動「埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃」下的「戒備應變」級別。

翻查紀錄，1976年至今全球爆發逾50次伊波拉疫情，平均病死率約50%，並曾於個別疫情中錄得高至90%病死率。而引起今次疫情的本迪布焦病毒，亦曾於2007年及2012年錄得爆發病例，以下詳列伊波拉病毒歷年爆發紀錄、個案及死亡宗數，並附上伊波拉病毒預防方法、病徵、傳播途徑等全面資訊。



紀錄顯示，1976年至今全球爆發至少55次伊波拉疫情（包括個別確診個案），其中以2014年至2016年間由扎伊爾型病毒引起西非疫情規模最大，報告病例28,610萬宗，死亡個案逾11,308萬宗，該次疫情病死率達39%。至於引起今次疫情的本迪布焦病毒，亦曾於2007年及2012年爆發，確診病死率介乎32%至34%。

圖為在剛果民主共和國一張提醒民眾提防伊波拉病毒的海報（Getty）

伊波拉病徵

根據衞生署衞生防護中心資料，伊波拉（埃博拉）病是一種嚴重的急性病毒性疾病，病徵包括突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛。隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。

（衞生防護中心）

伊波拉病毒傳播方法

伊波拉（埃博拉）病毒通過密切接觸受感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而傳到人類。

人與人之間的傳播途徑包括直接接觸（透過破損皮膚或黏膜）感染者的血液、分泌物、器官或其他體液，以及間接接觸受到這類體液污染的環境。人類的血液和分泌物中只要含有此病毒，即可傳播疾病。

其他傳播途徑：

- 殮葬儀式上哀悼者直接接觸死者屍體；

- 醫護人員在未嚴格遵守感染控制措施的情況下與病人密切接觸；

- 經性接觸傳播埃博拉（伊波拉）病雖然罕見，但曾有個案報告。

伊波拉病死亡率

根據世界衞生組織的資料，在以往的疫情爆發中，伊波拉（埃博拉）病死率介乎25%到90%之間，平均值約為50%。

伊波拉病潛伏期

潛伏期為2至21天。

伊波拉病治理方法

患者應在隔離設施內接受治療，以防止疾病傳播。病情嚴重者需要接受深切治療。

病人往往出現脫水，需要以口服或靜脈注射方式來補充水分。及早補充水分及針對特定症狀的支持性療法可改善生存率。

兩種單性同源抗體（Inmazeb 和 Ebanga）可用於治療成人和兒童的扎伊爾埃博拉（伊波拉）病毒感染。

伊波拉病毒疫苗

本港目前沒有已註冊預防埃博拉（伊波拉）病的疫苗。雖然現時有一種針對扎伊爾型伊波拉病毒的有效疫苗（Ervebo 疫苗）已通過世界衞生組織資格預審，不過該疫苗主要用於控制已確認爆發的疫情，並須通過國際疫苗供應協調小組獲取。換言之，目前尚未針對今次疫情所涉的本迪布焦病毒的正式批核的預防疫苗。

（衞生防護中心）

預防伊波拉病毒病

如非必要，應盡量避免到訪受影響地區。外遊期間，須注重良好個人和環境衞生：

1. 在接觸眼、鼻及口前，先以梘液或酒精搓手液清潔雙手；

2. 避免密切接觸發燒或不適人士，避免接觸病人的血液或體液和可能接觸過病人血液或體液的物品；

3. 避免接觸動物，尤其是已知的動物宿主，包括果蝠、黑猩猩、大猩猩、猴子、森林羚羊或豪豬等；及

4. 食物須徹底煮熟才可進食。