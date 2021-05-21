康文署社區園圃供不應求　邊區競爭最激烈最難申請？

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-05-21 13:00

康文署現時於各區設立社區園圃，安排導師教市民種植各類花卉和蔬果，深受市民歡迎，到底社區園圃申請情況有幾激烈？

先睇各區社區園圃位置▼▼▼

社區園圃每期歷時18星期，參加者可獲安排2.25平方米小園圃種植，疫情前申請者可帶4名親友一同參加，現時則限帶1人，收費每人400元。立法會財委會數字顯示，整體而言，2019/20年度每期平均有近2萬人申請，平均17人爭一個位。

受疫情影響，20/21年度社區園圃取消，並將於6月起復辦惟不設種植研習班，但有臨時駐場導師在場提供協助。

單以小園圃數目計算，深水埗和觀塘每次可提供的小園圃數目最多，分別有130個和125個。不計算元朗區因原有社區園圃為配合工程而停用，全最少園圃的分區是灣仔區，只有16個。

不過若論計算各區競爭比例，則以東區競爭最激烈，平均35.1人爭一小園圃；該區北角寶馬山的慧翠道社區園圃更是全港最多人爭的一個，平均每期1930人爭55個位，平均35.1人爭一位。

至於最易申請的是大埔區，其次是北區和黃大仙。

康文署計劃於2021-22年度新增4個社區園圃，包括東區鰂魚涌公園社區園圃 (小園圃數目91個)、灣仔區皇龍道花園社區園圃(小園圃數目9個)、黃大仙區東啟德公園社區園圃 (小園圃數目38個)及觀塘區駿業熟食街市天台休憩花園社區園圃 (小園圃數目20個)。