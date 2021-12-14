僅37%長者有睇牙醫　惟對政府牙科服務需求大　每年佔逾半街症額

隨着年紀增長，長者容易有蛀牙、牙齒缺失等問題，惟根據立法會數據，65歲或以上長者看牙醫的比率一直偏低，2018-2019年度比率只有37%，較整體少3個百分點，這與長者貧窮有莫大關係。此外，香港牙醫人手長期不足，每1萬名人口中只有3.5名牙醫，較日本、韓國、新加坡等國家少。



根據立法會數據，65歲或以上長者使用牙科護理服務的比率一直偏低，2014年僅27%人有看牙醫，雖然4年後比率大幅上升10個百分點至37%，但仍較整體的40%低。

長者看牙醫比率低，與貧窮率有一定關係，2019年貧困長者多達39.12萬人，貧窮率高達32%，比整體高出16.2個百分點。

政府於2009年時推出長者醫療券試驗計劃，2014年轉為恆常計劃，並將醫療券金額增加至每年2000元，隨後2017年將合資格申領年齡由70歲降低至65歲，令更多長者受惠。

數據顯示，2014年起長者使用醫療券支付牙科服務費用的次數呈上升趨勢，政府於2018年及2019年再發放一次性額外1000元醫療券，2019年醫療券牙科服務申領宗數創新高，多達31萬宗，總金額高達3.13億元，反映長者於資助下對牙科服務需求高。

惟鑲配假牙、植牙及根管治療等牙科治療服務收費達數千至數萬元，2000元醫療券未足以支付全數費用，令部分長者難以負擔這些治療服務。

而政府牙科診所服務未能彌補醫療券的不足，目前11間政府牙科診所只在特定時段提供街症服務，並只限於緊急牙科治療，如止痛及脫牙。在2016-2017年度至2019-2020年度期間，每年牙科街症診症名額僅約4萬個，但在此期間，每年使用率均高達90%或以上，幾乎爆滿。61歲或以上人士每年取用逾半數可用街症名額，2018-2019年度高達59%。

此外，比較日本、美國、英國等地，香港牙醫較短缺，每1萬名人口中香港只得3.5名牙醫，於8個地區中排包尾，較排第1的日本少近5名牙醫。