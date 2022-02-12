內褲喜好調查　逾半男女愛穿三角褲　惟其他款式更吸引異性目光！

內褲是貼身衣物，不少人都會注重舒服度，因而與異性認為吸引的款式有出入。英國民調機構YouGov調查發現，無論男女，大部分人都喜愛穿三角內褲，分別佔57%及72%。不過在異性眼中，最吸引的內褲款式大有不同，只有35%女性喜愛男性穿三角內褲；在男性方面，只有15%人喜愛女性穿三角內褲，理想與現實相差近4倍。



YouGov於2017年底收集全球共1000名男女對內褲款式的喜好，結果發現無論男女，大多數人最常穿三角內褲，女性佔比更較男性多15個百分點。

而隨着年紀漸長，女性穿比堅尼內褲的佔比稍為下降，近五分之一（18%）18至24歲女性大部分時間都會穿比堅尼內褲，但55歲以上女性中，佔比只有12%。

雖然普遍人都愛穿三角內褲，但在異性眼中，這並不是最吸引的內褲款式。在女性眼中，三角內褲及緊身短褲喜愛度不分上下，同樣佔35%，與實際男性會穿的差距分別達22及18個百分點。

在男性眼中，理想與現實差距更懸殊，只有15%男性喜愛女性穿三角內褲，與現實相差近4倍。男性普遍喜愛女性穿着少布的內褲款式，分別有27%及25%男性喜愛比堅尼及丁字褲，反而在受訪女性中，沒有人愛穿丁字褲。