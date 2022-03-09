圍封強檢大廈急增　陽性比率公屋高私樓1倍！呢幾幢有5分1人中招

第五波疫情持續蔓延，近日圍封強檢大廈增多，過去兩周共有60幢，涉及逾8.5萬人次，找出逾萬宗初步陽性個案。「01研數所」分析發現，公營房屋整體陽性比率達12.5%，較私樓多1倍，部分大廈陽性比率更超過20%，相當於每5個人便有1人中招！即看近期哪區最多圍封廈，公營房屋和私樓比例，陽性比率較高大廈和屋邨或屋苑有哪些。



近日因污水病毒量高或其他高風險因素而要圍封強檢大廈增多，過去一周（2月27日至3月5日）共約40幢須圍封，較再前一周（2月20-26日）約20幢多出1倍。而過去兩周約60幢圍封強檢大廈中，有近八成、49幢均為公屋，5幢居屋及綠置居綜合屋苑，私人住宅則較少、僅6幢。過去兩星期，這些有較高危的大廈主要分布於沙田、觀塘、九龍城、葵青等區域。

上述大廈圍封強檢，共涉及85,150人次，找出10,389宗初步陽性個案，比率達12.2%（僅包括已接受檢測人士，下同）。而值得留意的是，公營房屋整體陽性比率高達12.5%（約8萬人次檢測，有約1萬宗初步陽性個案），較私樓的6.2%多出1倍（約4,100人次檢測，有258宗初步陽性個案）。

檢測陽性比率較高的樓宇，包括有沙田瀝源邨祿泉樓、觀塘秀茂坪邨秀賢樓、深水埗麗閣邨麗萱樓、九龍城德朗邨德璋樓，均超過20%，相當於每5個接受檢測者便有1人中招。至於同期內圍封的私人住宅樓宇，陽性比率就介乎2.4%至9.3%，當中以將軍澳安寧花園第5座比率最高。

此外，近期有不少屋邨或屋苑都超過一幢樓宇圍封，其中德朗邨本月內有九幢樓宇曾圍封強檢，涉及逾1.4萬人，找出2,110宗初步陽性個案，比率達14.4%。另外秀茂坪邨、天水圍天恒邨於過去兩周內都有各有五幢大廈曾圍封，秀茂坪邨圍封檢測陽性比率高達15.7%，天恒邨亦達12.5%。

不論所住樓宇是否因污水樣本檢測呈陽性結果，為預防疾病傳播，均建議按衞生防護中心指引，確保去水渠的U型隔氣儲有足夠的水，並且每星期把半公升水倒入所有排水口，以及定期檢查渠管，切勿擅自改裝。