港股回顧｜恒指一周跌逾1,300點4度穿疫情底　中概科技股勁插

港股恒生指數在美股拖累及俄烏局勢影響下，於過去5個交易易（3月7至11日）跌跌不休，更4度刷新「疫情底」！恒指上周表現不濟，跌逾700點或約6%，當中以科技股及中概股為重災區。以下是恒指在過去5個交易日的表現：



先看看恒生指數上周高低位及收市價 ▼ ▼ ▼

恒生指數上周一（7日）大幅低開，最多曾跌逾1,100點，及後雖有反彈，但收市跌逾800點，是上周跌幅最大交易日，跌破2020年的疫情底的21,139點，創新低至20826點。恒指跌勢在接下來的2個交易未有停止，周二及周三亦跌約290點及140點，同時分別刷新疫情底至20,638點及20,102點。直至周四，恒指終於迎來反彈，一度升近500點，惟跌幅收窄，升約260點。恒指於周五再次大幅低開，一度跌超800點，再創新疫情底至20,079點，不過其後跌幅收窄，最終跌約340點，收報20,553點。一周結算，恆指跌1,352點或6.17%。

再看看恒生指數上周累積升跌幅 ▼ ▼ ▼

恒指上周4度刷新疫情底，雖然於周四曾經反彈，但翌日立即打回原因，相信令不少股民都感到失望。多隻大藍籌，特別是中概科技股亦都成為重災區，例如騰訊（700）在周一開市已經直接跌穿400元大關，周內非但未能重上400元，最後更跌至周五收市的367.8元，一周跌約8.78%；阿里巴巴（9988）早於3月4日已經失去紅底股地位，一周跌約8.28%，報90.8元。至於京東（9618）的跌幅就更加明顯，一周跌約19.5%，周五更曾一度跌穿200元大關，但低位有支持，收報211.2元。