回歸25周年│家庭收入升4成　人口老化趨勢明顯　6圖看港民生變遷

回歸25年，本港社會民生經歷不同改變，本文將以6張數據圖表，呈現本港人口、出生率、預期壽命、就業、市民收入及房屋落成量的變化。



1997年中本港人口約648.9萬，至2021年底增至740.3萬，增長率達14.1%。其中，65歲以上人口由67.8萬增加逾倍至149.7萬，而0-14歲及15-35歲人口則減少，人口結構出現持續老化及少子化趨勢。

據政府統計處，1997年後至2000年初早期，本港生育水平大致呈下降趨勢；「雙非潮」下，2004年至2011年間本港每千人口出生數目持續上升，至2012年「零雙非」政策推出後再次下跌，於疫情下進一步減少。

人口預期壽命增加，男性出生時平均預期壽命由1997年的77.2年增至2021年的83年，增加約5.8年，女性出生時平均預期壽命由83.2年增至87.7年，增加約4.5年。

本港勞動人口大致呈增加趨勢，疫情下稍為下跌；失業率多受外圍環境影響，於兩次金融危機及兩次疫情期間上升。

統計處數據顯示，1997年本港住戶每月入息中位數（不包括外籍家傭）為19,000元，至2021年第四季升至27,400元，升幅達44.2%。

本港房屋落成量較回歸初期減少，其中房屋委員會公營房屋建屋量於1997/98至1999/00年度每年可達4.4萬個，2000/01年更高達10.6萬個。私人住宅方面，建成量一般維持在一年1萬多至2萬個水平，於1999年曾高達約3.5萬個。近年公屋和私樓建屋量減少，每年分別有約1萬多個單位落成。