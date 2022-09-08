疫苗通行證9.30起下調至5歲　網絡關注度急升　網民最不解兩日期

政府今日（8日）宣布下調疫苗通行證適用年齡至最低5歲，9月30日起5至11歲兒童至少打1針且未滿3個月，否則須打第2針才符合要求；由11月30日起統一要打齊兩針才可進入食肆等表列處所。消息甫出即引起網絡關注，尤其是兩針之間的期限，另外兒童疫苗接種中心及復必泰預約等搜尋量亦急升，即看最新網絡焦點。



醫務衞生局副局長李夏茵於今日（8日）疫情記者會上疫苗通行證最新安排，除了新增要求5至11歲兒童由9月30日起要符合接種要求外，亦調整所有12歲或以上人士疫苗要求。由9月30日起接種第2及3針之間的寬限期由6個月縮短至5個月；11月31日起所有12歲人士都要打齊3針。Google香港數據顯示，「疫苗」搜尋量受消息帶動飆升至本周最高位。

最近一天不少人上網查詢接種中心地點資料，「林士德體育館兒童社區疫苗接種中心」、「重組蛋白疫苗」、「兒童復必泰疫苗預約」及「我附近的疫苗接種中心」等相關搜尋熱度飆升。

實際上，早在上周當局預告調整疫苗通行證安排時，已引起網民熱議，當時焦點包括小童是否需要有自己的手提電話用作出示針卡；不過按現時做法紙本針卡亦適用。另外亦有家長指針卡有個人資料，由小童保管並不合適，建議當局升級安心出行等應用程式，容許家長加入子女的針卡。

今日調整細節公布後，不少人關注為何5至11歲兒童接種第1及第2針之間的寬限期只有兩個月，以及12歲人士打齊2針與第3針之間的期限縮短至5個月。