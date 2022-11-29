出街乾淨返歸污糟！三成港人入屋不除鞋　拖地次數少兼亂用清潔劑

新冠肺炎疫情入冬後有加劇趨勢，家居清潔消毒當然不可鬆懈！抗菌塗層及消毒服務公司airDefender早前委託生活易進行調查，發現有近三成本港受訪者入屋不除鞋，或令屋外細菌遍佈家中地板；而80%港人均沒有每日拖地的習慣，更有不少人未跟足指示使用衞生用品。可謂「出街乾淨，返家邋遢」！



調查透過網上問券於今年9至10月期間訪問537人，發現疫情期間多數人都十分注重雙手清潔，但不少人卻忽視雙腳或家中地板衞生，有接近三成受訪者接受「自己及家人在家中著鞋」，更有39%受訪者接受「在家不著拖鞋」。而這樣做會令街外細菌遍佈家中地板，若赤腳踩在不潔的地板上更有可能污染床鋪被褥等。

家居清潔方面，調查顯示八成港人每周拖地少於7次，即沒有每天拖地的習慣，卻有42%受訪者認為每日最少拖地1次方能有效杜絕地板上的細菌病毒。受訪者未能更頻繁清潔的原因主要包括無時間（71%）、無體力（34%）、無人手（29%），因此只會於放假時（26%），或視乎心情及空檔（24%）等情況下不定期拖地。

調查發現不少受訪者誤用家居清潔用品，包括有46%受訪者沒有跟從正確漂白水比例，28%表示自己拖地後不會過水，13%受訪者會用熱水稀釋，更有8%人會將漂白水混合其他消毒藥水一同使用。

報告提醒，使用漂白水須按1比99或1比49比例稀釋，過濃或會刺激皮膚，而不按指示稀釋或混合漂白水更有機會釋出有毒氣體，嚴重會有致命可能，過量使用漂白水亦會產生有毒物質。

至於選購家居清潔用品的考慮因素，安全性、抗菌技術及氣味等較受港人重視。