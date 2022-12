聖誕音樂搜尋榜｜黃霑鬼馬聖誕歌熱度飆升　這幾間學校舞會成熱搜

臨近聖誕,不時聽到街上商舖播放聖誕歌,節日氣氛日漸濃厚。根據全球熱門串流平台YouTube播放量排名,早於12月上旬,不少聖誕歌曲已上榜,最近一周香港網民亦在Google熱搜不少本地聖誕相關音樂和影片,即看今年最熱門的聖誕音樂!



根據最新YouTube全球音樂排行榜與音樂數據分析,上週有部分聖誕音樂影片率先上榜,包括瑪莉嘉兒(Mariah Carey)2019年推出《All I Want for Christmas is You》翻唱影片,以及2009年Wham!《Last Christmas》音樂影片,分別排第3及10名。

香港網民搜尋榜方面,Google趨勢顯示「平安夜(Silent Night)」及黃霑聖誕歌的搜尋熱度急升,黃霑於1989年12月發表《香港 X'mas》專輯,當中包括改編自傳統聖誕歌曲的「又到聖誕」、「跳啦老豆」、「乜鬼都買」等歌曲。

至於YouTube,最近一周最多網民搜尋的有3間中學的聖誕舞會宣傳影片,以及樂隊ToNick 8年前的作品、改編自1984年同名原曲《Last Christmas》,搜尋熱度同樣急升。