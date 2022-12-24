聖誕音樂搜尋榜｜黃霑鬼馬聖誕歌熱度飆升　這幾間學校舞會成熱搜

臨近聖誕，不時聽到街上商舖播放聖誕歌，節日氣氛日漸濃厚。根據全球熱門串流平台YouTube播放量排名，早於12月上旬，不少聖誕歌曲已上榜，最近一周香港網民亦在Google熱搜不少本地聖誕相關音樂和影片，即看今年最熱門的聖誕音樂！



根據最新YouTube全球音樂排行榜與音樂數據分析，上週有部分聖誕音樂影片率先上榜，包括瑪莉嘉兒（Mariah Carey）2019年推出《All I Want for Christmas is You》翻唱影片，以及2009年Wham!《Last Christmas》音樂影片，分別排第3及10名。

香港網民搜尋榜方面，Google趨勢顯示「平安夜（Silent Night）」及黃霑聖誕歌的搜尋熱度急升，黃霑於1989年12月發表《香港 X'mas》專輯，當中包括改編自傳統聖誕歌曲的「又到聖誕」、「跳啦老豆」、「乜鬼都買」等歌曲。

至於YouTube，最近一周最多網民搜尋的有3間中學的聖誕舞會宣傳影片，以及樂隊ToNick 8年前的作品、改編自1984年同名原曲《Last Christmas》，搜尋熱度同樣急升。