《中年好聲音》賽後網評　周吉佩好評最多　網民熱論龍婷大熱倒灶

無綫電視（TVB）播出四個多月的歌唱節目《中年好聲音》昨晚（23日）舉行總決賽，冠軍由36歲周吉佩奪得，亞軍及季軍分別是36歲李佳及38歲羅啟豪，賽果引起不少觀眾熱議，即看一眾參賽者的網上評價！



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《中年好聲音》專為35歲或以上人士而設，最後比賽三甲分別為36歲周吉佩、36歲李佳及38歲羅啟豪，賽果出爐後，節目及一眾參賽者的網上熱度急升。

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以下分析昨晚節目開始至今日（24日）下午2時與《中年好聲音》相關的網上討論，包括Facebook、Instagram和討論區帖文，合共243則主帖及1.8萬則回帖，冠軍周吉佩的討論次數最多，其次是第四名龍婷和亞軍李佳，龍婷是其中一位賽前大熱門，討論度較高。

除參賽者外，節目主持車婉婉、評判周國豐、強佳添、肥媽、伍仲衡、譚詠麟、鍾鎮濤、呂方等人亦有不少人提及。

比較網民對六強參賽者的正負評（註：為文本語義分析分數），周吉佩獲得約五成正面評價，屬六強中最高，羅啟豪、李佳和顏志恆則各有四成正面評價。吳大強和龍婷的負面評價較多，各有約三成。其中龍婷是賽前大熱，不少網民討論她在決賽的表現，包括認為她「選錯歌，好可惜」、「表現有點失準」等。