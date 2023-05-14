母親節家用公價2023｜家用呢個數多過一半港人！你畀得算多定少？

【母親節2023／家用】今日（5月14日）是一年一度的母親節，據過往調查，子女給父母的「家用」中位數為每月6000元。按統計處2022年第4季收入數字計算，全港巿民月入中位數為2萬元，即「家用」佔收入約三成。香港01研數所早前發布網上投票，即看今年網民投選的最新「家用公價」！



投票頁面：【互動投票】母親節預算花費幾多？投票畀幾多家用即知多定少！

網上問卷統計期為5月1日至5月11日，獲207個有效回應，最多人表示每月「家用」金額為3000至6000元，達43%，另外有24%受訪者表示「家用」為6000至1萬元，更有15%受訪者超過1萬元。

而根據永明金融2019年進行的調查，98%受訪退休父母都表示有收過「家用」，當中約73%說每月都會收到「家用」，而子女給予「家用」的金額中位數約6000港元。

▼▼家用平均佔收入多少？▼▼

統計處最新《綜合住戶統計調查按季統計報告》指，2022年第4季全港每月收入中位數為2萬元（不計外傭），假設一人每月「家用」為6000元，即佔收入30%。

不同行業的收入不同，同樣以6000元「家用」計算，零售、住宿及膳食服務的收入較低，「家用」佔收入40%，而金融、保險、地產、 專業及商用服務的收入較高，「家用」佔收入約27%。

以上數據只供參考，是否給予「家用」屬個人選擇，亦沒有多與少之分，最重要是表達自己心意。