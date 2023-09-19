中秋節大嘥鬼｜港人去年食剩320萬個月餅　最受歡迎月餅一文看清

「中秋節個個都買月餅，唔通個個都食得哂啲月餅咩？」環團「食德好」調查發現，港人去年食剩約320萬個月餅，即每個家庭平均浪費1.2個；但估計今年平均每個家庭只會購買1.8盒月餅，比去年2.61盒減少31%。調查亦列出各類月餅受歡迎程度，團體建議市民送禮前可先考慮親友意願及口味以減少浪費。即看哪種月餅最多人喜歡、哪種最不受歡迎？



「食德好」於8月至9月期間以網上問卷形式訪問350個家庭，調查2022年全港市民吃剩約320萬個月餅，較2021年約464萬個減少約三成，平均每個家庭浪費月餅數目由1.74個減1.2個。惟該團體指出，市民浪費月餅情況比前年改善，主要由於去年中秋節受疫情影響，整體月餅市場供應及需求均有萎縮，因此浪費數字下跌，未必與市民的環保意識提升有關。

調查亦發現，今年受訪家庭購買月餅的預算為392.91元，比去年456.25元下跌18.3%；預計今年每個家庭平均購買1.8盒月餅，比去年2.61盒減少31%。「食德好」認為，調查反映防疫措施解除之後第一個中秋節過節氣氛及經濟環境未有如預期般復甦，憂慮月餅產量和銷情會出現落差，繼而造成浪費。

為減少浪費，食德好建議市民送禮前可先考慮親友意願及口味，並調查各類月餅的受歡迎程度以供參考。根據調查，今年最深得港人歡心的是流心奶皇月餅，其次是冰皮、雙黃白蓮蓉，以及雪糕月餅。