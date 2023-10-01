颱風小犬｜10月風暴特別勁？還原天文台數據　咁多次要掛8號風球

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／颱風路徑預測／打風／動態／路線／預報／10月風暴】踏入10月仍會打風？天文台預料，熱帶風暴小犬會在周三（10月4日）增強為強颱風，周四（10月5日）闖入本港800公里範圍，周五（10月6日）更會進入本港400公里範圍內。不過天文台同時提到，另一股東北季候風會在本周中後期抵達華南，受東北季候風影響，隨後小犬路徑及強度存在變數，目前預測小犬趨向香港機率最高兩成。

10月打風是否特別厲害？翻查天文台數據，1947有紀錄以來，10月風暴已有17次需要懸掛8號風球或以上，其中更有2次需要發出最高10號風球，亦有8號風球懸掛近48小時，即差不多掛足2天，不可忽視。本文將詳列香港10月打風數據。



即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

+ 3

10月1日正午12時，熱帶風暴小犬集結在馬尼拉之東北偏東約930公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬會在周三（10月4日）增強為強颱風，周四（10月5日）闖入本港800公里範圍，周五（10月6日）更會進入本港400公里範圍內。不過天文台同時提到，另一股東北季候風會在本周中後期抵達華南，受東北季候風影響，隨後小犬路徑及強度存在變數，目前預測小犬趨向香港機率最高兩成。

10月打風原來咁多次要掛8號風球！



到底10月風暴是否特別厲害？回顧本港歷年10月打風情況，單計8號風球已發出17次，平均懸掛十多小時，當中以1950年的颱風奧西亞懸掛時間最長，超過47小時；而1964年颱風黛蒂和1975年超強颱風愛茜襲港，更需要發出最高級別的10號風球。

以下將詳列香港10月打風數據▼▼▼