貓店長選舉結果出爐！牠贏個「貓」鼻　網民籲勿過度打擾貓咪

全港首屆最佳貓店長選舉結果出爐！早前有關注各區貓店長的網上群組發起選舉，上周投票進入白熱化階段，5強候選貓店長「阻生」、「唔生」、「寶寶」、「雲吞」和「腩二」頻頻落區拉票，更有貓咪大打「告急牌」，最終阻生「贏個貓鼻」，以些微之差勝出。

這次投票引來不少網民關注，有人表示各位貓店長都很可愛，「希望大家都有獎」；亦有貓奴關心舖頭貓的福祉，希望店舖能為貓咪提供更合適生活環境，提醒一眾「粉絲」勿過度打擾貓咪，以下即看網絡關注焦點。



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早前有網民在Facebook群組「香港貓店長關注組」上發起「全港最佳貓店長選舉」，讓一眾貓奴投票選出心水店貓。打入5強的貓咪分別是喜歡「阻街」躺在路中心的「阻生」、因店內告示「唔好摸我」而得名的「唔生」、水果店寶貝貓咪「寶寶」、身形極具份量的「雲吞」，以及有橘貓易胖體質的「腩二」。

各入圍參選「貓」及其政綱



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最終「阻生」以微之差擊敗另一大熱候選貓咪「唔生」，當選本年度最佳貓店長。而社交媒體數據就顯示，「寶寶」和「唔生」在網絡上似乎更受關注，提及兩隻貓咪的帖文互動量遠超「阻生」，相信是因為「寶寶」和「唔生」都有自己的專頁，更容易聚集「粉絲」互動有關。當選的「阻生」互動量排於第3，而「雲吞」及「腩二」分別位列第4及第5名。

阻生成功當選。（FB「香港貓店長關注組」圖片）

不少網民都關注這次選舉，有網民表示各位貓店長都很可愛，「好難選擇」、「希望大家都有獎」。另有貓奴關心舖頭貓的福祉，指出並非每一隻店貓都能獲得適當照顧，希望店舖能為貓咪提供更合適生活環境。亦有網民笑言要為勝出貓咪「開罐罐」作獎勵。此外也有人提醒一眾「粉絲」不要強行抱起或撫摸貓店長，也不要為了「打卡」而打擾貓店長休息。

回顧月初至今話題互動量變化，除了候選貓咪引起不少討論外，12月2日荃灣福來邨一間士多的貓店長「樂樂」被人抱走後失蹤，亦令不少貓奴十分關注。及後抱走「樂樂」的男子被拘捕，但「樂樂」仍下落不明。