賀歲及去年聖誕票房同按年跌　未達疫前水平　飯戲攻心2暫列第一

香港票房有限公司早前公布今年農曆新年檔期電影票房，年三十至年初四（2月9日至2月13日）中西票房總收入約為4,865萬，較去年同期跌23.98%。繼去年聖誕票房跌至20年新低後，再有一個長假期票房按年下跌，隨著疫情過去，港人外遊和北上意欲增加，留港消費看電影的觀眾數有甚麼改變？以下逐一回顧近年電影重點檔期票房情況。



2024年農曆新年檔期電影票房出爐，中西票房總收入約為4,865萬元。（《飯戲攻心２》劇照）

今年賀歲檔期（年三十至年初四，共5天）中西票房總收入約為4,865萬元，較去年同期6,399萬元跌23.98%。根據過往公布資料，2009年至2020年賀歲檔期（年三十至年初三，共4天）票房介乎995萬至1606萬元。若以賀歲檔期平均每日票房計算，今年日均票房為973萬元，為2009年至今最低。

今年賀歲檔期中，鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文等人主演的《飯戲攻心2》5天總票房收入達2,108萬元，其次是盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演的《盜月者》，約為1,140萬元。

撇除受疫情影響的兩年，最近5個年度賀歲檔期電影票房收入最高電影依次是2023年《毒舌大狀》、2018年《黑豹》、2018年《棟篤特工》、2024年《飯戲攻心2》、2020年《乜代宗師》及2019年《銃夢：戰鬥天使》。按年份比較，平均每年都有上映票房較高的電影選擇。

回顧近15年電影業票房情況，受疫情影響，2020年至2022年戲院開放座位數受不同程度的限制，甚至數度停業。2023年整體票房為14億元，較2019年跌26%，未回復疫前水平。

比較其他重點檔期，香港票房有限公司指，去年聖誕檔期票房創近20年新低，僅錄得653萬元，較2022年跌40%。至於暑假檔期，按單日平均計算，同樣未回復疫情水平，而2023年復活節則因戲院重開，票房較2019年稍升1.6%。