預算案2024｜薪俸稅退稅$3000　即用01計稅機　計計你交幾多稅

【財政預算案2024】新一份《財政預算案》今日（28日）公布，派糖措施再縮水。包括停派消費券，至於2023/24年度薪俸稅和個人入息課稅百分百退稅上限會降至3,000元，另外只會寬減2023/24年首季物業差餉，每戶上限1,000元。



究竟你是否還需要交稅？比以往需要多交稅？《香港01》特設打工仔計稅機，立即幫你計！



2024年度財政預算案民生紓困措施一覽：



1. 寬減2024/25年度首季的住宅物業差餉，以每戶1,000元為上限；

2. 寬減2024/25年度首季的非住宅物業差餉，以每戶1,000元為上限；

3. 寬減2023/24課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，有關扣減會在2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映；

4. 寬減2023/24課稅年度百分之百的利得稅，上限為3,000元，有關扣減會2023/24課稅年度的最終應繳稅款反映；及

5. 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排。

▼2月28日 2024/25年度財政預算案重點▼



+ 10

鼓勵生育扣稅額

此外，2023年《施政報告》中建議，為鼓勵生育及締造有利育兒環境，由2024/25課税年度起，在薪俸税和個人入息課税下實施以下的税務措施（須完成立法程序後才可實施）：

1. 如納税人是與在2023年10月25日或之後首名出生的子女同住，其居所貸款利息或住宅租金的最高扣除額，將由現時100,000元提高至120,000元，直至該名同住子女滿18歲為止。

2. 設立每年最多100,000元輔助生育服務開支扣除。

01計稅機操作指南：

首先選擇「單身」或是「已婚」，再按指示輸入「課稅年度收入」、「課稅年度強積金供款」、「個人進修開支」、「認可慈善捐款」、「居所貸款利息」、「僱主提供的房屋津貼」、以及「支出及開支（必須為產生該評稅入息而招致的所有支出及開支）」金額，再在下方揀選「自願醫保保單保費」和「家庭部份」等資料（如沒有可不理會），最後點擊「計吓要交幾多稅！」按鍵，就會自動計算出你要繳交多少稅金，以及退稅多少。計稅結果僅供參考。



▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



+ 1

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 12