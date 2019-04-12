【我區我主場】被世界遺棄不可怕？　青年憂慮產生資訊遺漏恐懼感

青年智庫MWYO以「青年想點」為主題，作出問卷調查，受訪學生憂慮被社交資訊世界「遺棄」，例如認為開心時在網上分享細節很重要，可見需加強學生面對社交資訊時的情緒管理技巧。

文：青年智庫MWYO

對青年來說，忘記拿手機是否比沒有攜帶金錢出外更沒有安全感？參考青年智庫MWYO的問卷調查，答案似乎呼之欲出，因為受訪學生憂慮被社交資訊世界「遺棄」。這為政府在加強資訊素養教育方面帶來哪些啟示？

中學生較恐懼社交資訊遺漏

以「青年想點」為主題，MWYO委託益普索香港（IPSOS Hong Kong），在去年以問卷調查探視香港15至24歲學生的生活質素、幸福感與生涯規劃實踐，包括資訊遺漏恐懼感（fear of missing out；FOMO）。

對於FOMO十條問題的描述，如「開心時在網上分享細節很重要」與「度假時會繼續關注朋友在做甚麼」，平均近半（45.3%）學生表示正確，情況值得關注。經多元線性迴歸分析（multiple regression analysis），大專生、學士或以上學歷學生，FOMO觀感分別比中學生低4.4%及 9.9%，可見中學生更需要相關教育。

受訪學生憂慮被社交資訊世界「遺棄」。（資料圖片）

香港資訊素養教育的不足

目前，不同政府組織依據職能，各自處理部分資訊素養教育工作，比如教育局的訓育及輔導組教導防治網絡欺凌，課程資源組則提醒如何正確使用網上資料。此外，個人資料私隱專員公署一直倡議網絡私隱。由此看來，香港的資訊素養教育側重於教導有效與有道德地使用資訊，甚至可以說是以防止網絡犯罪為主軸。

雖然處理資訊的教育有相當投入，接收資訊的社交與情緒管理技巧鮮有着墨，如教育局提供的教學材料，僅提及過度使用手機的負面心理影響。而從局方的教學資源可見，相關教育主要由學校推動，並無涵蓋家長與社區的角色。

加拿大負責數碼與媒體素養教育的機構MediaSmarts，核心主題之一是數碼健康（digital health），教導學童管理使用媒體時間的技巧。（資料圖片）

借鑑加拿大以加強家長與社區角色

在加強青年接收資訊教育、家長與社區參與方面，可參考加拿大負責數碼與媒體素養教育的機構MediaSmarts，其致力提升學童應對媒體的批判思維技巧，包括制訂數碼素養框架，核心主題之一是數碼健康（digital health），教導他們管理使用媒體時間的技巧。機構也為家長提供網誌、遊戲、指南、小提示、導修班與工作坊，以及舉辦一年一度的媒體素養周，在全國展示把相關教育融入課室與社區的創新方法。

香港政府可考慮在教育統籌委員會內，設立媒體資訊素養教育委員會，以制訂全面的教育框架，包括把社交情感學習（social and emotional learning）納入其中，教導學生面對社交資訊時的情緒管理技巧，並加強家長與社區的角色。

「青年想點」問卷調查報告內容：請瀏覽www.mwyo.org/youthink

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（原文標題為《MWYO調查發現 青年憂慮錯失社交資訊》，現題為編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）