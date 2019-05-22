【我區我主場．藍田】違泊險象環生　檢討「被逼違法」根源

藍田區內違泊情況嚴重，除了司機貪方便外，還可能因為區內車位不足有關，希望運輸署盡快檢討區內停車場及路邊泊車錶位數目，評估有關設施是否足夠區內人士使用，否則司機只會說他們是「被逼違法」，一味抄牌也是治標不治本。

文：王嘉盈（公民黨藍田地區發展主任）

藍田人口稠密，交通繁忙，尤其上下班時段問題更見嚴重。不少街坊投訴啟田道巴士站一帶違泊情況有增無減，該巴士站使用率甚高，巴士一輛接著一輛排隊上落客，若不幸碰到自私駕駛者在巴士站停車，巴士有時候便需要在外線上落客，情況絕不理想，執法機構應嚴厲執法，免車長飽受困擾，亦可保障乘客安全。

藍田區內違泊問題嚴重。（圖片由作者提供） 我也是當區居民，加上服務地區經年，自然對區內的違例泊車問題格外留神。上班放工等繁忙時間，啟田道商場對出車輛多，人車爭路，險象環生。過去偶爾也有網民拍攝直擊片段，捕捉一些違規者，盼利用輿論壓力，促使駕駛者有良心、少做違法的事，並希望途人加強安全意識，不要隨便走出馬路。 我曾透過立法會議員向警方、路政署等反映問題，希望警方加強巡邏及執法，並請路政署認真考慮進行改善工程的可行性，如擴闊路面等，令路人及司機也能安全使用道路。

除了啟田道商場，在另一屋苑（康田苑）的車輛出入口附近，有不少大型旅遊巴士及私家車違泊。旅遊巴士車身高，康田苑的車輛要駛離屋苑時，會被違泊的車輛阻擋了視線，不幸的話，隨時撞車。曾有車主向我分享親身經歷 ── 某日因被其他車輛阻擋了視線，令他險些看不到對面線有私家車駛至，幸好他出車時車速不高，而自己一向安全至上，緩緩出車才令他及時剎車，免釀意外，但足教他驚惶不已。

不少大型旅遊巴士及私家車違泊在屋苑對出位置。（圖片由作者提供）

有車輛違泊於車輛出入口附近。（圖片由作者提供）

藍田區開始人口老化，長者仍傾向喜歡乘搭巴士、小巴，希望相關部門收到意見後能積極跟進改善問題，讓居民安居樂業；另外，區內違泊情況嚴重，除了司機貪方便外，還可能因為區內車位不足有關，希望運輸署盡快檢討區內停車場及路邊泊車錶位數目，評估有關設施是否足夠區內人士使用，否則司機只會說他們是「被逼違法」，一味抄牌也是治標不治本。

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（（原文標題為《藍田違泊有增無減》，現題為編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）