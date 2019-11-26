【我區我主場】開通紅隧 重構香港出路

紅磡海底隧道過去半個世紀一直擔當住香港交通上一個重要角色，每日流量近12萬架次，係連接香港同九龍的命脈，從未間斷。因反修例風波，隧道行政大樓及收費亭早前受到破壞及縱火後，令隧道的設施受損，是幾十年來第一次停止營運。

文:黃偉信 (香港青年專業聯會召集人)

紅磡海底隧道過去半個世紀一直擔當住香港交通上一個重要角色，每日流量近12萬架次，係連接香港同九龍的命脈，從未間斷。因反修例風波，隧道行政大樓及收費亭早前受到破壞及縱火後，令隧道的設施受損，是幾十年來第一次停止營運。

紅隧在未能重開的情況下，這個多星期東西隧均擠塞嚴重，市民繁忙時間坐車過海一般要花上一倍甚至更多的時間。根據運輸署數據，平日正常情况紅隧每日車流量約11.4萬架次，東隧約8.2萬架次，西隧約7.6萬架次。而紅隧封閉後，東隧及西隧流量分別增加了多達37.5% 及 62.6%，嚴重超出本身負荷。另外，整體過海車次亦減少了兩成多，即是反映了有不少平日以駕駛通勤過海的人士在這段時間放棄駕車，帶來相當的不便。

因反修例風波，紅磡海底隧道行政大樓及收費亭早前受到破壞及縱火，令隧道設施受損，是幾十年來第一次停止營運。 (鄭翠碧攝)

究竟為什麼紅隧不能重開？

真正決定紅隧重開的安全考慮，是取決於在有車於管道內著火的最壞情境下，隧道內的通風及消防系統能否維持最低程度運作。

現時情況如何？

雖然據稱行政大樓內大部分監察系統及收費設施受到破壞，電子屏幕更有八成被破壞; 但以筆者所認知，隧道內主要通風系統及消防系統並未受損，通風大樓亦操作正常，損壞的只是行政大樓內的控制中心。而控制中心有後備控制台設於行政大樓內另一樓層以作緊急之用; 即使後備系統也遭破壞，隧道管理公司仍可派員在兩岸的通風大樓操作風扇，故此我們對紅隧在日內重新開通，抱持非常樂觀的態度。

日前政務司司長宣佈或考慮把紅隧重新開通後短暫免費使用，業界人士特別警告此舉可能會令本身已經超越負荷的紅隧更加擠塞， 尤其在頭一兩日，因駕駛者未能掌握車輛過海模式，在早上繁忙時間或會造成交通大混亂，甚至令全港交通癱瘓。 本會亦建議政府應考慮把紅隧分階段重新投入服務，第一階段，明天開始，只容許專營巴士丶小巴及緊急車輛免費使用; 第二階段，約本周末，待大部分收費系統恢復後，可作全面正常開放。此舉可解決不收費或免收費的問題，避免造成混亂，又可即時舒緩東西隧的交通壓力。

政務司司長張建宗宣佈或考慮把紅隧重新開通後短暫免費使用 （資料圖片）

政府應視乎交通狀況考慮更多疏導措施，緩解這段期間對民生的不便。運輸署亦應透過傳統媒體、社交平台及手機應用，每天公布最新的交通預估和措施，同時考慮增加其他公共交通安排，補貼港鐵，巴士及渡輪以緩解當下緊張。同時，特首，勞工及福利局及商務及經濟發展局呼籲僱主給予員工彈性上班時間的安排 之餘，也可以多做民情研究，了解真實的情況和需要。

對抗和衝突持續了幾個月，紅隧已封閉逾一星期。如今區選結束，持不同政見人士都在今次選舉中表達了立場，也充分反映了在選舉結果。聯會亦寄望各界在選舉後保持和平理性表達訴求，政治領袖應該給予空間讓專業人士和公務員，在條件許可下，盡力為全港市民提供客觀和科學化的數據和資訊，透過溝通盡力回應市民訴求，早日結束反修例運動下的連場堵路及衝突。更重要的是，政府需要盡快回應民眾的訴求，才能真正將社會帶回平靜的境地。

如有任何對社區的意見及評論，歡迎各位投稿至「我區我主場」社區專欄。有意投稿者可將文稿經電郵傳送至 cr@hk01.com 。



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）