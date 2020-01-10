【社區墟市】別具暖意的自家湯包 凝聚家的一份愛

在寒冬中飲到一碗熱湯，定能倍添暖意。湯的味道或許會隨著烹調的人而轉變，但家的感覺卻能從中傳播開去。土耳其人Buran及人稱深水埗靚姐的阿玉分別在墟市擺檔期間，獲得廠商垂青，將其自家靚湯製成湯包在超級市場上架銷售，而他們的靚湯均藏著一段段家的故事。

傳統土耳其湯品 成家庭的凝聚點

(圖片由KOLB.LIFE提供)

在土耳其文化當中，多半家庭主要由婦女為家人備餐，只有大時大節慶祝才會外出用餐。故在土耳其土身土長的Buran，自小已跟母親「偷師」，學會土耳其傳統湯品的製作方法，加上曾在當地一間五星級酒店工作，對食物甚有研究。

Grace，土生土長的香港人，在土耳其工作期間，因緣際遇下認識Buran。Grace坦言起初未習慣將食物煮得「爛溶溶」塗上麵包進食，喝茶還會加入方糖，但不知不覺地竟愈食愈愛，覺得將豆蓉、茄蓉製作醬料味道一流，更特別欣賞當地傳統湯品，包括紅扁豆湯、番茄湯、小麥湯，甚至乳酪凍湯等。

由於二人均對飲食甚有心得，一拍即合，更結為夫婦。女兒Asya出世後，舉家搬到香港居住，並希望將這份土耳其與香港融合的愛，透過土耳其傳統鷹嘴豆湯和紅扁豆湯（mercimek çorbası）的味道帶來與香港人分享，並以女兒Asya命名。

一碗雞酒湯 承戴家的味道

玉姐的家傳秘製雞酒用料充足，材料包括紅棗、杞子、雞塊、薑、酒、木耳、水、酒及玫瑰露等，暖身亦暖心。(呂諾君攝)

現年61歲的靚姐，其廚藝獲深水埗街坊一致讚好，多次在熟食墟市中擺檔與街坊分享家常美食，繼麻辣燙、滷雞翼後，靚姐在一次寒風澟澟的墟市中，擺賣家傳秘製雞酒湯，暖身湯品不但極速售罄，更獲廠商垂青製成湯包出售，令玉姐既驚且喜。

靚姐表示，每家每戶烹煮雞酒的方法各有不同，她的雞酒由嫲嫲開始傳承三代至今。先將雞、薑、木耳等才料炒香，再加入水、酒、玫瑰露，隨即飄來回憶中那家的味道，玉姐坦言，很高興能將嫲嫲的味道製成湯包，讓大家都能一同感受到家的味道。

香港人平日工作繁忙，偶爾想飲碗靚湯亦不容易。新年將至，不妨於年初一、二放假期間到保安道球場「新春美食墟」品嘗這些充滿人情味的湯包，親身感受當中的故事。

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