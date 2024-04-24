iCare辦籌款藝術展　創辦人中風半癱健康漸差：當最後一次參與

主力為特殊學習需要（SEN）人士、長者提供支援服務的非牟利慈善機構「iCare 傳恩惠您」，將於本周末（27、28日）第三度舉行慈善籌款藝術展。3年前因缺血性中風而左半身癱瘓的創辦人朴陶（Tiffany）早於本月初、兒童節（4日）開始，已率先舉行網上眾籌，上載500名慈善小畫家、共600件作品，讓有心人士解囊；在短短12天，已達成12萬元籌款目標。



她近來身體漸差，因此當今次是最後一次可參與的iCare活動。



12歲起開始做志願人道工作

雖然iCare走過15個年頭，但如今靠着輪椅助行的義務總幹事朴陶，卻非只有15年的慈善工作經驗。她讀書時是一名基督徒，在12、13歲起，就開始參與學校、教會組織的志願人道工作，一路上不管從美國修畢兩個碩士學位，以至投身商界工作，一直未有停過參與慈善工作。

「（我）唔係神仙下凡、好勁嗰啲人。」朴陶說，她只是一路堅持，「一個童工嘅年紀已經開始做緊，只係依家一把年紀都仲做緊。」

（我）唔係神仙下凡、好勁嗰啲人。 「iCare傳恩惠您」創辦人及義務總幹事朴陶

朴陶說早於12、13歲時便投身志願人道工作，當時行得走得，從不間斷幫助弱勢社群。（黃浩謙攝）

「唔覺得弱勢社群嚴重咗 係一路都咁嚴重」

朴陶續說，年輕時自己行得走得、好矯健，而雖然作為基督徒，但從未想過全職擔任傳道人、牧師，皆因清楚自己性格，「唔會留喺一個地方等啲人嚟搵我。」故她會帶上物資，大汗淋漓走到7樓8樓、天台屋探望長者，她也試過到四川村校擔任義工。

她當時已見識到不同人士的需要，尤其獨居長者，然而作為參與者，她亦指自己無從構思、策劃活動。

對我嚟講就係，呢啲問題（弱勢社群）一路都喺度；香港順境嘅時候喺度、依家香港逆境佢都喺度，無少到！我亦唔覺得佢嚴重咗，係一路都咁嚴重！只係我太年輕，好細個就接觸到。 「iCare傳恩惠您」創辦人及義務總幹事朴陶

直至2009年，她離開商界工作，投身iCarei義工隊，而iCare亦在2012年正式成為註冊非牟利慈善機構，「乜嘢係信心、盼望，乜嘢係人與人之間嘅愛，at least（至少）喺我識嘅範疇裡面同其他人分享。」

創立iCare，朴陶與義工一起完成各自力所能及的工作，最後達成某些事情，「只係將蝴蝶效應同吸引力法則用得更生活化。」

她在3年前因缺血性中風，導致七成腦幹細胞受損而左半身癱瘓，用上三年時間復健，當中就包括重新學習說話。期間她繼續為iCare策劃工作，並在上年初，將因病而得的保險金全數投入到iCare成立另一個慈善基金。

「有好多問題都唔係問題」，朴陶說，15年來iCare面對的經營困難不算複雜，最困難反而是涉及「人」。因為對於SEN人士而言，身邊所接觸的義工、導師、家長甚至其他學員，都可以帶來極端影響。

自小患有社交恐懼症的朴陶自言，這是因為面對陌生人時，自己都會變得相當敏感，只要對上陌生人，或上台分享時就會「特別騰（雞）」；但同一時間也不自覺閱讀對方的微表情，或者字裡行間的意思。正因為這份敏銳，令她知道對方是否來意不善。

呢啲（心懷鬼胎的人）係我咁多年都無停過，而日日都會面對、發生嘅。 「iCare傳恩惠您」創辦人及義務總幹事朴陶

真正令她感到沮喪、難過，正正是那些已認定為朋友、值得尊敬的前輩，「如果佢嚟搵你笨，佢唔幫你都算，佢嚟搵你笨，嗰啲會令我特別難受。」她續指，這些年間，接觸過不少有資源、出色、好有能力、可以幫助機構的人，然而對方卻「當我哋係廉價、無償義工、免費嘅工具人」、「調返轉頭搵我哋笨」。面對風浪，她如今亦因此成為iCare的「守門員」。

感激丈夫陪伴成最大安全感 更勝任何幫助

堅強如斯的朴陶，枕邊人Michael則是患上自閉症人士。談起丈夫，她就笑言是第一個成功例子，可向其他SEN家長分享，「（丈夫）去到一把年紀仲有得救。」因為丈夫現在可輕鬆與人交流、從事與一般人無異的工作，並作為iCare的導師幫助其他SEN學生；對家長而言有很大啟發，不再擔心日後子女的生活問題，反而「要諗娶唔娶到老婆」。

不過除了作為「人辦」，朴陶更感恩丈夫的陪伴，因為只要他在身邊，自己就有安全感，而這份從家人而來的安全感和支持，對任何一類型SEN人士都至關重要。

「呢個（陪伴）已經蓋過晒佢任何能夠做嘅嘢，嗰啲只係Function（功能）」。 「iCare傳恩惠您」創辦人及義務總幹事朴陶

朴陶續指，家人如何看待SEN小朋友，讓他們在情感上獲得足夠安全感，會直接投射在他往後的人生。「（安全感）係食藥食唔到，食藥只會有副作用。」她說，這份接納和安全感，沒有任何專業團體、醫生或者輔導員可以取代；更不是移民到外地、接受其他教育制度可以解決；若然失去這份支持，「呢一生我哋（SEN人士）都會好顛簸！」

籌款活動12日即達標 慨嘆仍有善長展現愛心重建社區

回到今次籌款活動，朴陶以12萬作為籌款目標，只12天就達標，「交租、請一個人都唔夠」、「（12萬）唔代表啲咩，好快可以燒咗佢」，但這筆款項已足夠讓機構知道，仍有不少香港市民願意支持，可以繼續推動項目。

iCare本月初（4日）於眾籌網站Simplygiving發起籌款，僅用12天已完成12萬元的活動目標，籌款會一直至5月20日完結。（Simplygiving頁面截圖）

朴陶指，繪畫藝術在富人眼中，可能是用於宣示自己「好Talent」的工具，然而對於SEN小朋友和家長，甚至社區上缺乏陪伴關懷的獨居長者而言，畫畫、藝術其實有助他們與世界接軌、表達自己。「有啲唔能夠用言語、文字，有啲長者未讀過書、唔識寫字，可以表達自己，紓緩情緒嘅渠道。」

偏偏這些人卻又缺乏資源、更遑論可以得到機會有人教授、接觸繪畫。

「我唔覺得佢哋係支持緊iCARE，（其實）係支持緊香港。」朴陶認為，今次快速達標，很興幸香港仍有很多有心人「仲好努力去做一啲改變」、「想香港好啲，喺社區入面有多啲嘅愛。」

她解釋說，今次籌款並非人人捐出鉅額，但勝在人多，因為少至100元都有收據證明，有小畫家作品就在此收到多個捐款，而在眾籌網站上，款額最多的作品都不過2萬元。

有感社會沮喪無力 主題盼重建香港走出抑鬱

至於今次展覽主題是「wHERE to Find heARTs」（Here to Find Arts），亦設名為「共建香港」的即場畫作，朴陶指，主題是與畫室共同構思，因為疫情之後，不少港人感到沮喪，「邊度都唔去得、經常戴口罩，連見朋友食餐飯都無機會。」

正因體會過這種沮喪與無力；甚至有些人仍未走出這種抑鬱感覺，她說：「唔知未來可以點，諗唔到下個月、半年後會點。」最終生出這個主題，希望揉合古典的東方味與西方的童話元素「重建」香港。

「香港愈嚟愈多情緒爆煲，無論咩年紀都有，甚至7、80歲都可以一齊燒炭，係一個孤立無援嘅世界，而呢個世代係一個咁方便嘅世代。」

網上眾籌會一直至5月20日；而同一時間，因為身體狀況反復的關係，朴陶就有透露這次有機會是她最後一次參與、策劃iCare的活動。