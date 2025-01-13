50歲的她與同性愛人結婚　外孫仔多了位公公　七成LGBQ人士冀結婚

「有時我返工好燥，但返到屋企，個孫見到我就即刻衝過嚟：『公公，我好掛住你，你做咩唔返嚟呀！』哇⋯⋯我即刻冧晒。」今年47歲的Dark，與50歲的同性伴侶Daisy拍拖7年，並在去年結婚。4年前，Daisy的孫兒出世，兩人一起照顧他，一家人關係融洽，孫兒也常對外人說 「呢個係我公公嚟㗎」。Dark說：「佢（孫兒）嘅出現，令我人生去到更高層次；佢有咩事，我第一時間衝出嚟。」



不少同性伴侶都渴望組建家庭，根據中文大學性小眾研究計劃的研究，七成處於穩定關係的受訪LGBQ人士都想與伴侶結婚，當中有超過一成已透過海外註冊等方式結婚。不過，由於香港仍未承認同性關係，不少受訪LGBQ+人士仍然擔心伴侶無法得到應有保障。Dark說：「我哋唔係要攞咩着數，我地係要公平。」中大性別研究課程副教授孫耀東盼政府盡快公佈替代法律框架，讓公眾討論。



Dark（左）、孫兒（中）及Daisy（右）一家人關係融洽。（賴卓盈攝）

「公公」聞外孫仔說「我好掛住你」即冧晒

Dark 和 Daisy 在2017年開始戀愛，雙方家庭都十分支持他們的關係。Daisy的兩位兒女也會以「阿爹」稱呼Dark。四年前 Daisy的女兒生小朋友，令Dark 和 Daisy成為公公婆婆，一齊照顧孫兒，一家人關係融洽。Dark更指「有時我返工好燥，但返到屋企，個孫見到我就即刻衝過嚟：『公公，我好掛住你，你做咩唔返嚟呀！』哇⋯⋯我即刻冧晒。」

去年年中，兩人透過免飛線上婚姻結婚。談及結婚原因，Dark認為，對他們而言，婚姻並非只是一紙婚書。在傳統家庭中，許多事往往由直系親屬繼承，包括個人財產等。他認為結婚是一個保障，讓對方有權處理自己的事。

Alan（右二）和阿康（右一）2022年結婚，更在去年立定遺囑。（賴卓盈攝）

男同志婚後定遺囑保障對方 冀政府承認同性伴侶關係

Alan和男性阿康也在兩年前透過美國的免飛海外婚姻結婚。兩人更在去年立定遺囑，以保障對方。Alan指，香港許多保險公司對「配偶（spouse）」的定義較模糊，如同性伴侶中的一人發生意外，另一半未必能受到保障，或處理其財產。他指，如香港政府能承認同性伴侶關係，訂立替代法律框架，相信有助改善情況。「大家都想見到有個authority（權威）話呢件事（同性婚姻）係valid（合理）。」

孫耀東稱，香港不承認同性關係的法律，意味性小眾人士持續活在壓力和恐懼之中，無法在公共領域中得到公平對待。（賴卓盈攝）

12%已透過不同方式結婚 學者：婚姻對LGBQ+人士屬重要制度

不少同性伴侶都渴望組建家庭，中文大學性小眾研究計劃的一份調查訪問了908位香港 LGBQ+ 人士，發現有一半受訪者正與另一半處於穩定或法定關係中，而當中有七成人都指想與另一半結婚，有12%已透過海外婚姻或民事結合，或免飛海外婚姻結婚。

中大性別研究課程副教授孫耀東稱，婚姻對本港LGBQ+人士屬重要制度，然而香港不承認同性關係的法律，意味性小眾人士持續活在壓力和恐懼之中，無法在公共領域中得到公平對待。

社民連岑子杰早前就香港法律不承認同性伴侶關係提出司法覆核，前年9月獲終審法院裁定部分勝訴，要求政府兩年內訂立替代法律框架，承認同性伴侶關係。惟阿康指，政府至今仍未透露相關進程，擔心會一再拖延。

孫耀東亦表示，仍未見政府有更多承認同性婚姻的行動，期望當局可盡快提供更多框架的資料，如核心權利定義等。他並指，是次研究中，有超過一成穩定關係的受訪者，已透過海外婚姻或民事結合等方法確立同性關係，「如果政府唔理呢班人，似乎有些不負責任」。