【隱世老街】18區文藝年撥四千萬元點用？灣仔不只粵劇辦舊街導賞

灣仔區議會最近和社區組織合辦「道」賞灣仔展覽計劃，以實地考察、訪談和影像方式紀錄六條街的街坊故事，並在時代廣場展覽一星期，「這種實踐相對大膽，但發掘到的故事對於往後建立社區文化，加強社區凝聚力有很大幫助。」區議員兼當區文化及康體事務委員會主席伍婉婷說。 2013年開始，民政事務局每年額外向十八區的「社區參與計劃」以專款專項形式撥款2,080萬元，目的是推廣地區藝術文化活動。民政事務局在2015年至2016年度開始加碼，至2020年為止每年再額外撥款2,080萬元，令專項撥款總數增加至每年4,160萬元。 不過，2017年審計署發佈的審計報告就指出過去18區中，有10個區議會把藝術文化專項撥款用於其他活動，涉款由 22 萬元至 109 萬元不等，有區議會花近三成撥款作其他用途；而且，某些區議員申報利益不清晰。除了大型嘉年華，這筆錢還可以怎樣運用以推動深度社區文化藝術？ 攝影：高仲明、林若勤、歐嘉樂，部分照片由受訪者提供

灣仔區議會最近跟社區組織合辦「道」賞灣仔展覽，到六條街道上聽聽街坊故事，再拍攝剪接紀錄片於時代廣場展出。圖為克街文具店老闆陳炳新。（紀錄片截圖由受訪者提供）

灣仔的嘗試：文學工作坊、街道導賞紀錄片

灣仔區議會每年有兩次集思會，一個為恆常區內文娛康樂性質的會議，另一個則是針對藝術文化專項撥款的集思會，廣邀公眾投標之餘，亦借集思會探討社區藝術文化可發揮的空間。

2016年，灣仔區議會就與社區組織「城市日記」合辦「我是灣仔文化人」項目，由寫作人盧勁馳、阿三等帶領街坊參加工作坊，過程中著重打開感官感受社區，最後依體驗創作詩歌、散文。今年集思會則討論到區內有趣街道，例如活道旁的堀頭巷、渣甸坊的鄰里故事等，衍生今年初針對六條灣仔區內街道作考察、紀錄的「道」賞灣仔展覽，公眾即將可在時代廣場觀賞訪問街坊的紀錄短片。（有關展覽及街道故事，詳見另稿：【隱世老街】漫行灣仔非常「道」 捐窿捐罅尋找舊街坊本土故事）

灣仔有針對藝術文化專項撥款的集思會，廣邀藝文團體給予意見，最近項目以街道歷史及故事為主。（紀錄片截圖由受訪者提供）

計劃發掘了克街與19世紀美資洋行家族的故事，談到銀幕街和「電影之父」黎民偉辦電影公司的過去，又展現了灣仔街坊日常生活的記憶和質感。避開主要幹道與名店，行走小街後巷，不同的畸零角落，仍可見樸素的庶民生活痕跡，或香港回歸前的家族及個人歷史，街道發展對居民生活的影響。灣仔的社區面貌於是超脫了刻板印象，更為立體。

「灣仔雖小，五臟俱全，不只中西、新舊文化薈萃，還有很多文化底蘊。」灣仔區議會副主席周潔冰認為，今次六條街是先行先試，未來可以再深化如何發掘出灣仔的歷史文化。

銅鑼灣渣甸坊小販們經營了三代甚至四代人，紀錄片中由街坊口述他們互相照看街坊孩子的記憶。（紀錄片截圖由受訪者提供）

今次（導賞計劃）是比較浪漫地去認識街道，小組相信社區在文化藝術層面要有更多想像。 灣仔區議員、當區文化及康體事務委員會主席 伍婉婷

嘉年華 v.s. 深度社區文藝項目

大眾對於區議會藝文項目的印象，或者是假日中午吵鬧的各式嘉年華。「灣仔區一向比較貪玩，抱開放態度去接納不同藝文項目的模式，」區議員伍婉婷認為，高深藝術非人人會欣賞，區議會固然要服務不同市民，同時也要為他們帶來不一樣的經歷。「要有嘉年華，但藝文專項撥款有更大空間去填補令文化落戶社區、深耕的功能。今次是比較浪漫地去認識街道，小組相信社區在文化藝術層面要有更多想像。」這種紀錄社區特色的質性研究，在當區文化及康體事務委員會並未遭受反對聲音。

灣仔文學、電影、藝術等團體札根已久，併發很多合作可能，伍笑稱這是區內優勢。過往灣仔區亦和組織「影意志」合作舉辦「2010灣仔漫遊」，資助青年拍攝區內街道故事，製作獨立錄像如《再會皇后……》和《燭火空留──消失了的灣仔殯儀業》等。

灣仔區議員伍婉婷（左）認為，「藝術文化專項撥款」有更大空間，去填補恆常文化娛樂活動之外的空缺——社區文化的深耕。圖右為「道」賞灣仔團隊成員陳銘智，去年他頻頻落區找街坊聊天，發掘當區故事。（高仲明攝）

我們區人口老化，我自己選區而言，落區得到街坊答案以粵劇、粵曲為多。我自己（揀選時）會偏向這些活動優先一點。 深水埗區議員 李詠民

深水埗區以粵劇嘉年華為主 區議員：民意主導

對面海的深水埗區，2018至2019年度社區事務委員會撥款審核小組共撥出130萬元藝術文化專項撥款予14項活動，成功申請項目中約有六項推廣傳統文化，如粵劇、懷舊金曲、雜技等，有五項為嘉年華；落選名單則見提倡城市耕種、永續生活的組織「習慣x自然」以及關注精神健康的「香港心理衛生會」等。

問及討論區內藝文活動撥款的取態，區議員兼小組主席李詠民回覆指，投票公開，區議員各自視乎區情作出選擇，「哪些項目較適合深水埗區呢？我們區人口老化，我自己選區而言，落區得到街坊答案以粵劇、粵曲為多。我自己（揀選時）會偏向這些活動優先一點，但不代表小組要這樣選擇。」

李詠民認為區議員投選藝文活動，是因應居民意向和需要而決定。（資料圖片／林若勤攝）

每區情況不同，深水埗和別人半山區、別人文化區能相提並論嗎？未必。搞活動是為了區內街坊，要因應他的需要和口味；不是說我團體搞開這些文化活動，你個區應該更多元化。 李詠民

不過區議會亦有為居民帶來新文化藝術體驗的角色，問到未來會否考慮納入不同性質的文藝活動，他指團體提出新建議討論並無問題。「如果你說平衡，每區情況不同，深水埗和別人半山區、別人文化區能相提並論嗎？未必。搞活動是為了區內街坊，要因應他的需要和口味；不是說我團體搞開這些文化活動，你個區應該更多元化。我們是經過民意去做事。」

深水埗和灣仔及其他區情況固然不同，尤以老人、基層人士較多，但區內也有不少文藝工作者、住劏房的青年。（資料圖片／歐嘉樂攝）

區議員兼文藝工作者：撥款研究文化資源亦重要

本身專職文化藝術工作的灣仔區議員楊雪盈，亦是當區文化及康體事務委員會委員。「不同區的文化相關委員會否以文化為本位討論議程？這要看區議員本身的背景。」她說，灣仔區負責文化事務的議員多有相關經驗，討論時間較多，而藝文專項撥款為期五年，雖然較短，但當區仍有不同嘗試，例如圓桌討論會。「我試過廣邀全港關注文化的團體參與討論，給予意見，令討論更加多元。」

「香港文化監察」成員陳飛曾撰文指出區議會審批藝文專項撥款的問題，比如審批小組成員未必熟悉文化藝術，成員利益申報非受薪的顧問身分仍可投票，會議未有設定問答及討論環節以便更理解項目內容等。身兼「香港文化監察」主席的楊雪盈同意利益申報相當重要，「我相信不只在藝術專項撥款，整個區議會要更仔細去做。」

楊雪盈認為一個有文化視野的區議會，應要重視撥款整理、研究區內文化資源，以供日後決策參考。（資料圖片／高仲明攝）

我傾向做灣仔區文化資源的研究，灣仔有幾多可以開發、連結的文化資源未被善用？到底硬件、軟件資源在哪？作為有文化視野的議會，這些是必須掌握的資訊，對於撥款決策是好事；但可能其他議員並非這樣想。都有很多團體覺得做表演等活動很急切。 灣仔區議員、「香港文化監察」主席 楊雪盈

「區議會內當然有不同想法，例如留多點錢搞活動，我則傾向做灣仔區文化資源的研究，有幾多可以開發、連結的文化資源未被善用？到底硬件、軟件資源在哪？灣仔作為有文化視野的議會，這些是必須掌握的資訊，對於撥款決策是好事；但可能其他議員並非這樣想。都有很多團體覺得做表演等活動很急切。」她說：「但我仍等待一個機會，不論是藝術發展局推動，或區議會資源去做多點研究。我期望議會一直進步。」

她又另外提到，現時藝術文化項目撥款予文藝工作者、設計師等的價錢仍然不理想，希望區議會可再加強與業界人士合作，多點聆聽。「業界覺得做藝術文化很難生存，有時是政府或資助機構帶頭造成，但我們很少去檢討。」

灣仔區議會在推動社區藝文活動上有不少探索，或者可成其他地區的參考和啟發。（高仲明攝）

社區故事的經濟價值

社區深度故事或者未可量化影響的人數、成效，但故事本身有其力量，也並非毫無經濟價值——鄰里關係可以發酵成可持續的社區經濟，也可以是本地文化遊的切入點。然而，在高度傾側商業價值的城市中，作為社區文藝藍本的原有社區生態不免被規劃和發展破壞。

「面對發展，如果區議員都說無力，市民無法寄予厚望。我們仍有很多事可以做，首先發展是否合理？不合理便用不同方式抗爭、講道理，爭支持。例如劃界破壞社區完整、例如加山發展，得不到區議員認同亦要收回。」伍婉婷說。周潔冰則提到街坊對於發展逐步解瓦鄰里關係的現象：「以前很緊密的街坊關係，因隔壁發展成酒店，街坊感覺人與人之間變得疏離。或者從街道故事，可以思考人與社區的關係。」