台灣首座永久性封閉式測試場域「沙崙科學城自駕車試驗場域」將於今年初啟用，多間台灣無人車研發公司有意大展拳腳，當中，包括引進EZ10 無人小巴的科技顧問公司7Starlake，其總經理丁彥允冀將自動駕駛應用於公共運輸接駁，研究集中於打造高度自動駕駛，或是混流（即自駕及不自駕，同時行駛），或停在地圖上任何一點，「我覺得五年之內一定做到。」

7StarLake與法國無人車廠商EasyMile合作，研發了「台法混血」的無人小巴EZ10。7StarLake總經理丁彥允說：「車內的電腦和IT設備都是我們設計及提供予法國公司，我們也是營運方面的技術夥伴。」

無人小巴EZ10的技術已達國際汽車工程師協會訂定的Level 4技術。丁彥允表示，除了汽車生產商、IT公司如Google外，7StarLake是研發無人車的第三種公司，「我們只做公共運輸的運載工具，瞄準在可控制範圍內，做時速40公里的公共運輸工具。」因公司的定位是共享接駁營運的服務商，故他們亦會合作開發召車手機軟件，負責車隊的派遣工作。

理想的無人車系統可在路上高速奔馳，快速改變車道，自動辨認附近的行人及景物。丁彥允指出，現時無人車需在封閉或半封閉環境試行，若要達到理想狀況，相信十年內都未必做到。

解構台灣無人小巴。（資料來源：7StarLake）

無人小巴「落地」 融入公共運輸

7StarLake試行時，會先在數碼地圖建設固定路線。丁彥允說，要讓無人車於鬧市穿梭，仍需提升技術。不過，在主題園區、工業區、機場等地提供服務則難度不高：「這些地方的路況較簡單，自動駕駛系統可馬上提供服務。」他們更希望將自動駕駛系統應用於公共運輸接駁，實踐「最後一哩」（last mile）的概念，即接駁目的地最後一段的路程，特別是用於鄉郊地區。

在丁彥允眼中，台灣偏鄉縣市如雲林、彰化等地，有需要發展無人巴士接駁交通。「這些地區路面狀況較單一，適合無人小巴行駛，亦有助接駁偏鄉地區的交通，惠及居於郊區的長者。」

丁指出，為配合台灣政府「長照2.0」（長期照顧政策），公司已在彰化縣、花蓮縣、嘉義縣、雲林縣建設數碼地圖。彰化縣田中鎮興建醫院的計劃中，亦訂立了一條無人車路線，以便接載居民往返醫院。

台灣無人車測試項目及市民體驗的試乘活動如火如荼。丁彥允表示，2017年5月，7StarLake研發、可載12人的無人小巴EZ10首度亮相，並跟大學成立「AI無人駕駛車研發團隊」。7StarLake舉辦了多項試乘活動，包括大學校區試乘、信義路公車專用道夜間接駁實驗、高雄亞洲新灣區試行一個月等，一年半以來共累積了逾2.5萬人乘搭無人小巴。

他指出：「乘客普遍覺得無人小巴坐起來像地鐵、捷運，非常方便。即使無人小巴遇到障礙物或其他車輛，都能夠慢慢減速，而不是急煞車。」

丁彥允的終極目標是找出無人車技術潛在的商業模式。（李智智 攝）

然而，丁彥允的終極目標是找出無人車技術潛在的商業模式，「我們認為自動駕駛的發展重點不是坐這一趟車需多少錢，它絕對不是賺你五塊錢、十塊錢車票。它是了解你的各種行為，令生活更便捷。」

他指出，公司希望透過無人車感測器和智慧裝置，發展客流量統計系統，在不收集乘客特徵的條件下，將感測器蒐集的行動數據、移動習慣作深入分析，發展預測性維護技術，分析乘客行為，並以這些數據為基礎，和其他行業合作，發展無人商店、物流等商業模式。

台灣立法委員余宛如認為，當地無人駕駛具有發展潛力，有機會打入國際市場。（李穎霖 攝）

台灣立法委員余宛如表示：「在汽車製造範疇上，我們沒法與國際競爭，但在無人駕駛方面則具有發展潛力，例如軟硬整合IoT（Internet of Things，物聯網）。」她認為台灣有機會打入國際市場，或是產生新商業模式。

接駁「最後一哩」 無人車新里程

「交通部鼓勵縣市政府將自駕接駁的公車納入公共運輸規劃。」前任高雄交通局局長、國立成功大學交通管理科學系主任陳勁甫認為，目前或難以想像無人駕駛私家車大規模地在台灣或香港的公路上行走，無人車未來的發展應以城市治理、公共運輸作發展方向。「我們應優先考慮怎樣把自動駕駛技術放在公共交通工具上，如替代公車、電車的運輸功能，或發展為穿梭巴士，提供公共運輸的『最後一哩』服務。」

國立成功大學交通管理科學系主任陳勁甫認為，應優先考慮怎樣把自動駕駛技術放在公共交通工具。（李穎霖 攝）

陳勁甫指出，無人車除了要做到和基礎建設溝通外，如何與路人、其他交通工具溝通，亦是未來「真正要突破的關鍵」。他認為無人車的首階段測試應先在特定場域、校園等可控制的環境下試行，之後才轉往一般道路試行，既可令更多人知道無人車的存在，亦有助公司改良及提升技術。他指出，先劃出區隔無人車的專用道，之後再開放路口，增加無人車與其他車輛接觸的機會。例如測試無人車經過路口時，若和其他車輛發生輕微碰撞，車子會否自動停下。

台灣無人小巴已落地行走，但車輛本身的技術又到達了甚麼階段？詳見下集。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《台灣「落地」 香港「空談」 無人車競跑 智者先行》。

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