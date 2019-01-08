相比香港，台灣無人車發展發展迅速，硬件與軟件缺一不可。除今年初啟用的測試場，台灣去年亦改革法制，配合創新科研發展，於2018年11月30日通過《無人載具科技創新實驗條例》（下稱實驗條例），規範海陸空無人運載工具實驗，訂明研發機構可提出為無人載具申請一年實驗期，最多可延長至四年。台灣立法委員余宛如形容，法治工程猶如土壤，有助打好基底。

實驗條例下，政府將設組織統一處理申請，並邀專家審查有關實驗，監控安全和風險，並要求申請者購買保險。在核准的範圍內，此條例亦會排除法律、法規命令或行政規則中的處罰，為創新實驗建立友善環境。

國研院企劃推廣室副研究員張龍耀指出，以沙崙智慧綠能科學城自駕車試驗場域（下稱沙崙試驗場）為例，廠商可申請公開道路測試，並可經由沙崙試驗場取得場地的評估報告作輔助資料。

新法例通過後，廠商申請公開道路測試時，可使用經由沙崙試驗場取得場地的評估報告作輔助資料。(李智智攝)

監理沙盒成新例核心

余宛如表示，法例背後是一個「監理沙盒」（Regulatory Sandbox）的概念，「沙盒就是邊界，當中包括網絡安全、數據保護和私隱保護等。」此概念由英國金融行為監理總署（FCA）於2015年底提出，目的是建立豁免法律約束的安全空間，讓金融科技業者可測試其創新服務、產品或商業模式，而不受現行法規制約。

目前全球至少有18個國家及地區實施監理沙盒機制，當中包括香港。台灣在2017年12月通過《金融科技發展與創新實驗條例》，「監理沙盒」概念自此在當地萌芽成長。

余宛如稱，沙盒概念令台灣金融科技產業發展蓬勃，並認為無人載具都可應用此概念，「這激發有意投資的創新科技，不只是封閉的場域，在真實的場域也可以獲取所需數據，或是智慧交通測試，以促進產業發展。」

余宛如表示，「我們發現目前最大的問題是法規跟不上技術變化，故此要開放場域和法規讓他們去做。」

新法推手之一、立法委員余宛如認為，目前最大的問題是法例跟不上科技的進步，故政府應開放場地、放寬法例讓研發機構去做。(李穎霖攝)

她續指：「從新北市淡水、台中以至高雄，都有無人船、無人車、無人機的實驗計劃，可是因為法規制約而無法『上路』，從實地試驗可獲取數據，而沙盒概念正是應用於產業的重要一環。」

創新發展需良好土壤

余宛如認為，創新產業應「精益創業」，縮短開發時間，非以法規束縛創新，宜在可行範圍去嘗試及修改。

她指出，創科產業發展應跟使用者接觸與互動，才能蒐集最真實的意見反饋，並製造出合乎人性和社會需求的產品。「實驗條例」可加強由下而上的推動方式，而非由政府主導。

「土壤夠有機，種什麼都會很好。」余宛如強調法治工程猶如土壤，可把創新的基底打好。民間的創新科技急速發展，政府不宜走得太慢。她相信，政府亦感受到這方面的壓力，故將創新法治工程和創新經濟放在重要位置，過去亦多度與各機關商議，釋除疑慮，故實驗條例由審議至通過的過程只需約一年。

余宛如相信法治工程猶如土壤，可把創新的基底打好。(李智智攝)

民意推動助創新實驗

在立法院大力支持下通過實驗條例，行政部門推行時亦十分順暢。余宛如表示：「官員覺得做這件事情是有民意，因為立法院代表民意，三讀通過後，在民間引起非常大的迴響。」近年由民間推動業界發展的文化旺盛，市民更成立「自駕車聯盟」等組織。

與法國廠商合作，為台灣研發無人小巴的7StarLake總經理丁彥允表示，公司正積極申請，讓無人車於今年正式「落地」，並計劃於台北的無人公車道、半封閉的大學園區和醫療院區推行，目前仍需政府及其他相關場地管理者配合，亦需討論保險問題。

丁彥允稱，實驗條例不但容許業者在申請的時間及路段提供服務，亦鼓勵實驗不同科技功能的自動駕駛車輛與民眾互動，藉此測試無人車和基礎建設的整合程度及社會接受程度。

研發無人小巴的7StarLake總經理丁彥允表示，新法例有助測試無人車和基礎建設的整合程度，以及提升市民對無人小巴的接受程度。(李穎霖攝)

他又認為，一年的實驗期已足夠。「我們想測試的地方蠻多，法規可於營運一年後按需求再申請多一年，最多可延期至四年。公司除了測試無人車的系統與基礎建設的科技整合外，亦希望逐步找到成功的商業模式。」

政府未追上業界步伐

前任高雄交通局局長、國立成功大學交通管理科學系主任陳勁甫表示，現時業界在智慧科技發展方面（如相關的法規和管理制度）比政府走得快，故釀成「管理單位不知如何接受現實」的情況。

他又舉例，近年新興的共享單車在創新技術發展迅速，強迫政府加快速度做「落地」實驗，造成不少地方政府的交通管理問題，「如果不妥善處理城市的交通治理問題，可能會引發不少衝突，這並不利於未來自駕車落地發展。」

前任高雄交通局局長、國立成功大學交通管理科學系主任陳勁甫認為，智慧科技發展遠超政府的準備程度，令官員「不知如何接受現實」。(李穎霖攝)

陳勁甫稱，政府要認清和了解現有的創新技術，以及這些技術對未來整個城市的影響，當中包含智慧城市的交通衝擊和效益，以及如何幫助未來城市發展，這些因素都應納入政府規劃。

他表示，實驗條例是一個很好的開始，令無人車的研發和「落地」目標具有法規作後盾，可以更迅速和順利實行。

陳勁甫指出，地方政府一直思考改善城市交通問題的方案，他亦理解箇中需求比政府來得真實和急切。

他認為，政府應以「產、官、學」合作模式，結合民間企業、研發單位的技術，令智慧城市的交通網絡可更快速前進。

台灣立下新法後，各界都認為此對無人車發展的推進有莫大幫助，未來將有更多無人車「落地」試行，但與此同時，香港的無人車又發展到甚麼階段？詳情請見下集。

陳勁甫強調，在無人車的發展上，政府應以「產、官、學」模式合作。(李穎霖攝)

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《台灣「落地」 香港「空談」 無人車競跑 智者先行》。

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