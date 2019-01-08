當香港的無人車還在討論階段，台灣已積極研發和應用無人駕駛技術。台灣科研公司7StarLake和法國無人車公司EasyMile共同研發的無人小巴EZ10，達國際汽車工程師協會定義的Level 4技術，即車輛屬高度自動化，毋須司機監控行車情況或介入駕駛，去年至今已舉辦多次試乘活動。記者亦在台灣實測一次，到底無人車與普通車輛有什麼分別，搭乘經驗又有何不同？

這輛無人小巴由電能驅動，在自動駕駛模式下，可以時速20公里行走，最高時速達每小時40公里。車身配有多個攝影機和光學雷達（Lidar），當偵測到行車路線四周有障礙物時會停下，直至障礙物離開車道，才會繼續行駛。

記者隨7StarLake總經理丁彥允一同上車試乘，雖然行速慢，但過程暢順，其間不時有人或貨車經過會減速停下。丁坦言，無人車需要在已預定路線行駛，亦需多次調整更新數位地圖。他說：「原有路線被較樹根或樹蔭佔據，車子亦可能假設它們是移動物體而減慢車速會，但這些都可以透過數量累積和人工智能逐步解決」。

無人小巴無車頭、車尾之分，如地鐵列車一樣，行駛時兩端皆可作「車頭」。車箱可容納12人，車廂設有監察用的攝影機、提示車站資訊的電子屏及電子收費設施。

丁彥允稱，已經正與台灣四個主要電子票證公司洽商合作，包括悠遊卡, 一卡通, iCash（愛金卡）和 HappyCash （有錢卡），市民只要拍卡就可乘搭。另外，市民亦可透過手機應用程式，事先預約叫車，上車時只需掃瞄手機顯示的QR Code繳付車資。

他說：「未來下一步，我們希望透過智慧手錶及感應器，在2公尺內只要感應乘客在區域內隔空付款上車」他又希望可發展車內感應器至能識別車內人數，並利用攝影鏡頭分辨未有付款的乘客。

丁又強調，無人小巴不只可作接駁工具，未來亦可成為移動式無人商店，在指定時間地點送貨和送外賣。另外，無人小巴又可協助有醫療和社福需要的人士出入，「行動不便的人士也可自己叫車和上車，去醫院或出遠門就更方便，無需再依賴別人」。

可是，車上並無司機，遇上突發情況應如何解決？丁彥允稱，如果行車過程中，有意外、暴力、偷竊等事件發生，乘客可以按下車門旁的「SOS」按鈕，透過雲端管理中心，通知警察局協助乘客處理。台灣政府正研究利用車內安裝6至12支麥克風，透過語音的辨識觸動「SOS」功能。他又指，攝像鏡頭能作物件辨別，「如果出現暴力不可控的狀況，車子會停在路旁，並打開車門，但我們不會控制車輛駛到警察局，因為已來不及了」。

丁彥允稱，乘客如遇上突發情況，可以按下車門旁的「SOS」按鈕要求協助。（李穎霖 攝）

台灣除了無人車研發和應用外，最近亦通過新法例加速無人車發展，詳見下集。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《台灣「落地」 香港「空談」 無人車競跑 智者先行》。

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