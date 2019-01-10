【無人車．8】新加坡改法規、日本無人的士將落地　香港仲追到？

Google、Uber、NAVYA、EasyMile等歐美公司，一直是無人車業界內常聽到的名字，說是業界的巨頭亦不為過。不過，這並不代表只有歐美擁有先進的無人車技術，事實上，不少亞洲國家的發展亦相當快，進度遠遠拋離香港。

新加坡早修例 提供友善環境

新加坡的無人車發展可說已上軌道，早於2013年新加坡南洋理工大學已於校園及鄰近的潔淨科技園，試驗自動駕駛的電動穿梭巴士。學術界積極推動，當地政府亦配合發展無人車技術，以應用於公共服務。比起至今尚未有無人車「落地」試行的香港，新加坡可說早起步多年。

2014年新加坡成立自動駕駛陸路交通委員會（Committee on Autonomous Road Transport for Singapore），並訂下四個主要方向發展無人車技術，行駛固定路線的無人駕駛巴士便是其中之一。

新加坡聖淘沙預計今年提供無人穿梭小巴試乘服務，基礎設施統籌部長兼交通部長許文遠（中）亦曾試乘。(許文遠Facebook)

目前尚在研發階段的無人駕駛巴士標榜準時到站，接載市民來往住宅區和鐵路站，方便通勤人士到達交通樞紐，並於下班的繁忙時間依照乘客需求（on-demand）部署巴士時間表，以最快的路徑將最多乘客送到目的地，從而減少路上的車輛數目，紓緩交通擠塞、減少空氣污染，並解決人手問題。

為了有效發展相關技術，新加坡陸路交通管理局於2016年與南洋理工大學簽訂合作協議，跟該校的能源研究所共同研發，於校內的無人車測試中心試驗兩輛首次於當地應用的全自動巴士，並提供穿梭市內及各省市的無人駕駛巴士服務。無人駕駛巴士的時速最高可達60公里，配備雷達、慣性量度器、GPS接收器、搭載軟體的電腦計算器等設備，巴士站亦配有充電裝置，為靠電力行駛的無人駕駛巴士充電。

新加坡南洋理工大學校園內設有無人車測試中心，為該國陸路交通管理局試驗兩輛首次於當地應用的全自動巴士。(Youtube截圖)

當局亦與科技公司ST Kinetics合作研發，包括為巴士加上可探測200米內的行人、車輛的雷達和聲納裝置，提升巴士在雨中行駛的能力。無人駕駛巴士仍處於試驗階段，預計於2022年在榜鵝、登加及裕廊創新區投入服務。新加坡政府希望此項技術可協助分流，疏導從南洋理工大學及潔淨科技園往返地鐵站的人流。同時，當局亦與軟件開發公司Delphi及無人車公司nuTonomy 合作，推出「隨需而至」無人駕駛車輛服務（autonomous mobility-on-demand services）的試行計劃。

新加坡交通部於2017年通過交通法修正案，授權陸路交通管理局就無人駕駛立法、修例，以保障大眾安全，加強監管無人車試行，並提供更友善的研發環境。除了提供公共運輸的無人駕駛服務外，新加坡政府亦打算發展無人貨車，以及專為清掃街道而設的無人駕駛車輛。

日本無人的士 迎接東京奧運

以創新科技聞名的日本，有多家公司正積極研發無人車技術。初創企業ZMP的發言人表示，該公司於2008年開始研發無人車技術，並於2014年開始在公路測試，三年後更獲政府批准，於公共道路推行全國首個無司機參與的自動駕駛車測試。

公司研發多年的技術，有望趁2020年東京奧運會正式「落地」，提供無人駕駛的士服務。為了測試無人車服務，ZMP與的士商日之丸交通公司合作，在2018年8月底於東京都的繁忙區域、大手町、六本木等地點，作為期13日、單程距離5.3公里的試行。發言人指出，雖然一直以來的研發項目都由公司斥資，但這次的試行得到東京都政府的支持。

日本公司ZMP與日之丸交通合作研發無人的士，望2020年可投入服務。(ZMP及日之丸交通提供)

此外，遊戲開發商DeNA與法國無人車廠商EasyMile合作開發自動駕駛技術達Level 4的六座位無人小巴Robot Shuttle，早於2016年在櫪木縣試行接載長者。同款車亦於2017年在金澤動物園提供接駁服務。電訊公司軟銀（SoftBank）亦引入NAVYA的無人車，並在東京市內測試。去年軟銀宣布與百度合作，由百度研發十輛搭載無人駕駛系統的Apollo小巴將於明年出口到日本，於東京羽田機場試行。

中國市場龐大 車廠跨國結盟

去年一家內地顧問公司發表的《2017智能網聯白皮書》預計，2020年智能汽車在中國內地的市場規模可觀，不少內地公司都希望在這龐大商機中分一杯羹。藉此崛起的初創企業如Roadstar.ai、Pony.ai冀於2019年量產無人車，Roadstar.ai更訂下目標，於2020年運營1,500輛無人車隊。

定位為「自動駕駛解決方案提供商」的百度亦抓緊商機。百度早於2015年組成自動駕駛事業部，並於2017年成立智能駕駛事業群組，積極發展自動駕駛車。

百度研發的無人小巴除了在國內試行，更預計於今年初出口到日本。(視覺中國)

不過，當時的法例並未追得上科技發展，政府亦未為無人車在公路試行「開綠燈」。2017年7月百度董事長李彥宏乘坐公司開發的無人車上公路時，被開出全球第一張和無人車相關的罰單。

隨着內地政府為無人車實驗訂下各項新例，近年百度的無人車發展更迅速。2018年百度宣布與瑞典車廠富豪汽車（Volvo）結盟，為中國市場開發無人駕駛的士。同年，百度亦宣布與美國車廠福特（Ford）展開為期兩年的合作計劃，並將於福特的南京研發基地改裝車輛成自動駕駛技術達Level 4的無人車，再在北京路試。

深圳巴士集團和海梁科技公司合作研發阿爾法巴智能駕駛公交系統，並於福田保稅區試行。(深圳發佈)

至於公共交通運輸方面，深圳巴士集團和海梁科技公司合作研發阿爾法巴智能駕駛公交系統，並於福田保稅區試行。廣州亦曾出現無人的士，但試行計劃展開不久，就因涉違法經營而被叫停。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《台灣「落地」 香港「空談」 無人車競跑 智者先行》。

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