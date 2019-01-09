無人車依賴通訊網絡，5G網絡和精準定位資訊被業界指是發展無人駕駛必要條件。不過，多名科研專家批評，港府發展5G網路步伐緩慢，今年才拍賣相關頻譜，至今仍未有計劃建立5G全面配套和測試系統，加上港府遲遲未有開放數據，令不少科研公司未能發展數據管理平台，拖慢開發進度。部分研發企業更因而「打退堂鼓」，政府發展無人車似是「空談」。

「5G網絡和精準定位資訊是必要條件。」香港大學建築學院客席教授鄧淑明表示，無人車需要迅速結合四周資訊，從而辨識行人、車輛、路牌。因此，先決條件是網絡傳輸速度快、數據充足和準確，「若無人車以時速100公里行駛時需緊急煞停，如果選用4G網絡，汽車要向前走60厘米才停定，但用5G則只需7厘米。」

迎接智慧城市，發展5G是全球大勢所趨，無人車需要把四周資訊迅速結合，5G網絡和精準定位是必要條件。（視覺中國）

全球各地都積極發展5G，以配合智慧城市發展，例如美國，其5G網絡已覆蓋十多個城市；韓國，有車廠去年已配備5G網絡的無人車，並於平昌冬奧期間試驗，從首爾駕駛到平昌。至於香港，最新《施政報告》才提到，今年將分階段指配5G頻譜予流動服務營辦商，並開放1000個政府場所及天台予相關營辦商安裝基站。

擬2020年推5G 專家憂慮難實現

鄧淑明指出，要建立高速和覆蓋良好的5G網絡，需增加現有發射站數量近三至七倍，於燈柱及電話亭安裝小型發射站形式，投資額龐大，不過，港府現時試驗計劃下，安裝400枝智慧燈柱，雖已為5G網絡預留位置，但其他街道設施未見相關安排，無法減輕電訊商發展成本，加上早期最受歡迎5G應用只是視頻串流、VR（virtual reality，虛擬實境）和AR（Augmented Reality，擴增實境），預計初期服務費較高，一時難以普及。

香港大學建築學院客席教授鄧淑明表示，5G網絡和精準定位資訊是必要條件。（Esri中國（香港）提供）

資訊科技界立法會議員莫乃光表示，預料在2020年5G服務未能全面覆蓋香港，嚴重窒礙無人車發展。他指出，當5G牌照拍賣完成後，服務供應商還需時設立及測試網絡，首階段拍賣的高頻頻譜，因受技術所限，各基站覆蓋範圍僅1至200 米，穿透力較差。通訊辦拍賣的中頻頻譜，當中3.3GHz 僅可於室內使用。現時兩座地面衛星收發站分別位於大埔及赤柱，為避免訊號遭干擾，部分地區如大埔、馬鞍山、粉嶺、沙田等將成禁區，無法使用3.5GHz的5G服務，最少74萬住戶受影響，包括科學園內的企業。莫乃光指出，政府投資逾十億元作科技研發，卻不能有效使用5G服務。他表示，政府連建屋都收不到地，計劃再覓地建衛星發射站亦是天方夜譚。

拒開放數據 難統一交通資訊

數據是發展無人車的另一關鍵，香港大學建築學院客席教授鄧淑明認為，需建立「空間數據共享平台」 （CSDI），包含本地獨特的實時路況，如各巴士專線、不同的道路使用者、複雜的路牌指示、颱風的路面影像。有關公共交通和空間數據等資訊，如能與智能手機用戶的數據結集，並且聯上CSDI，讓公私營機構、程式開放者、市民大眾共享，將有利香港開拓創新科技。

然而，鄧稱目前香港雖然公開部分公共資訊，如公共交通工具到站時間，但是相關資訊仍未與各機構連結，或未採用程式開發者需要的「應用編程介面」（API），故難以在單一平台發放。美國紐約早於2012年設立了《開放數據法》（Open Data Law），規定2018年底前所有公共數據須在單一平台公開，為無人車以至整個智慧城市發展奠下重要基石，值得港府仿效。

莫乃光批評政府一直「孤芳自賞」，實際上根本無法趕及智慧城市發展。（資料圖片）

去年創新及科技局局長楊偉雄就加快推動智慧城市發展議案發言時，未有具體提及開放數據平台方法及制訂法規細節，僅表示在2020年推出的新一代政府雲端基礎設施和大數據分析平台，將便利各部門加快開發電子政府服務，當中包括海關「貨物大數據系統」貨物清關管理、天文台流動應用程式及社交媒體聊天機械人服務、起動九龍東辦事處測試利用影像分析技術監察違例泊車、醫管局大數據分析平台，惟未有提及如何配合商業和創新科技開放數據。

莫乃光批評政府一直「孤芳自賞」，實際上根本無法趕及智慧城市發展。他認為，香港在開放數據方面落後於其他地方，歸根究柢是政府部門各自為政，因官僚思維拒向外公開資料，亦無專門法例配合。他指出，過海隧道的不同時段流量數據是規劃交通的重要參考，但政府卻未曾提供有關數據。城市政策規劃應建基於數據，而不是單靠感覺。他提及，新加坡的無人車及智慧城市發展領先，正因政府積極帶領各部門整合數據，並與社會和商業機構就開放數據建立緊密平台。

前年勒索軟件WannaCry肆虐全球，令不少機構的IT部門束手無策。（網上圖片）

前年發生「WannaCry」勒索軟件病毒事件，去年頻生本地大機構數據被盜用事故，港府需正視開放數據面對的網絡安全問題。莫乃光認為，隨着智能科技發展，本港具有一定的網絡保安技術，有能力設立網絡防衛機制，抵禦攻擊。他指出，政府應先着手處理制訂開放數據的法規，日後仍有相關保險問題需配合討論，否則只會窒礙智慧科技發展。政府若不加快開放數據及5G網絡設施的步伐，恐削弱香港的國際營商吸引力和科研發展，而且部分研發初創公司已放棄香港，改為落戶歐美及內地。

交通應用程式Citymapper香港總經理蘇頌禮（左）冀政府鼓勵開放數據，協助智慧城市發展。（資料圖片）

交通應用程式Citymapper香港總經理蘇頌禮早前受訪時稱，香港缺乏開放數據文化，政府亦沒有積極為民間開放數據，外國不少城市都選用的利民功能卻無法在香港應用。Citymapper的服務遍及全球31個城市，為使用者準確計算可接駁的公共交通工具，並提供車資資訊，但香港卻未能做到。公司與各方商議後，目前只有電車公司以及港鐵提供實時數據。

至於香港的基建規劃和政策，應如何配合無人車以至智慧城市的發展，詳見下集。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《台灣「落地」 香港「空談」 無人車競跑 智者先行》。

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