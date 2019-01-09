精準的空間數據是無人車可以定位、靈活在路面奔馳基礎，道路規劃和法例缺一不可。不過，港府現時相關基建規劃只着墨於智慧燈柱，未見全面城市規劃政策，加上未有相關運輸法規，即使無人開發公司想以無人車「落地」於公路試行亦未必能成事。

全球多個城市在推進無人車發展方面如火如荼，韓國在今年推出兩架無人駕駛巴士來往板橋市鐵路站和科技谷，試驗為期12個月。不過，在香港，目前無人車試行只局限在九龍灣零碳天地及大埔科學園等場地，即使是科大研發全港首部無人駕駛車，都因不獲運輸署批准路試，被迫北上，於深圳試行。

「發展無人駕駛以至智慧城市都需整個城市配套配合。」立法會議員莫乃光批評，官員思維欠缺周全，認為政府應以社區為中心和出發點去規劃，先在新市鎮試行，在路牌、燈柱、交通燈和泊車位等建設智能化設備，並藉此收集完整數據分析，「本港有條件做，但政府一直沒有做。」

莫乃光批評，政府對無人車發展思維欠缺周全。（資料圖片）

香港大學建築學院客席教授鄧淑明一直研究智能科技應用。她指出，礙於現行法規，即使萬事俱備，無人車仍無法實地行駛，促港府在法規「拆牆鬆綁」及早放寬路面測試規定，讓創科機構收集本地數據及汲取實戰經驗，以免繼續落後於人。

在鄧淑明眼中，精準的空間定位資訊是發展無人車的另一關鍵。她說，必須有精準的空間數據作基礎，無人車才能定位，作V2V（vehicle-to-vehicle，汽車對汽車）及V2X（vehicle-to-everything，車聯網，即汽車對行人及基礎設施）連繫溝通，繼而透過雲端人工智能技術，匯集智能汽車及道路基建的大數據，經中央系統分析，協調路面的智能汽車，既可節能、疏導交通，亦可保障交通安全。

智慧燈柱可同時探測氣溫、濕度和紫外線指數等資料。（資料圖片）

本港樓宇高度密集，現時廣泛使用的全球定位系統（GPS）等衛星資訊時有失準，故須另設準確的空間資訊發放設施，藉助智能化的城市道路基建才能乘勢發展。政府正計劃在全港多個人流密集地區，包括中環、金鐘、銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，試驗安裝約400支多功能智慧燈柱，收集各類城市數據，提供5G和WiFi上網服務。首階段將在觀塘和啟德發展區安裝約50支多功能智慧燈柱，預計明年中陸續啟用，餘下約350支燈柱則計劃於2022年前在各區裝設。

鄧淑明稱，智慧燈柱除收集車輛速度、行駛方向、天氣及環境等數據，亦會發放準確定位資訊及接收訊息，將來人與汽車、汽車與汽車之間的溝通、資訊交換亦會以此為基礎。但其他街道公共設施，仍有待設置定位資訊，並發放和接收相關功能。

成效難估算 試點仍差強人意

政府近年計劃以九龍東作為發展智慧城市試點，惟表現差強人意。手機應用程式可實時提供區內停車場空置車位數目，但因區內大部分停車場屬舊式設計而無法提供數據，僅約兩成停車場配合。智能交通燈可自動偵察途人而改變燈號，但九龍東僅有一支智能交通燈，成效難以估算。

香港大學建築學院客席教授鄧淑明認為，政府應積極為智慧城市發展作全方位的準備。（Esri中國（香港）提供）

雖然專家認為香港整體環境尚未為無人車發展做好準備，但技術的研發又到了甚麼階段？詳見下集。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《台灣「落地」 香港「空談」 無人車競跑 智者先行》。

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