【千萬石油氣招標】 荃景二期業主推翻業委會決定 沿用舊供應商

捲入千萬石油氣招標爭議的荃灣荃景花園二期，昨晚舉行業主大會，終表決推翻業委會決定，並再次投票沿用舊有供應商。有業主指，有別過去只有數十名業主「蒲頭」，今次到場業主及居民人數逾300人，「迫爆」作會議場地的屋苑閱讀室，需移到戶外表決。全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人趙恩來表示，這種先由業委會決定，再於業主大會議決同意業委會早前決定，需作兩輪投票的做法，變相為業委會的心水公司製造多次「中標」機會，對其他公司不公平。

荃景花園二期石油氣供應合約去年屆滿。(受訪者提供)

捲入千萬石油氣招標爭議的荃灣荃景花園二期，昨晚舉行業主大會，終表決推翻業委會決定，並再次投票沿用舊有供應商。有業主指，以往只有數十名業主「蒲頭」，今次卻有逾300名業主及居民出席，「迫爆」作為會議場地的屋苑閱讀室，需移到戶外表決。全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人趙恩來表示，這種先由業委會決定，再於業主大會表決的兩輪投票做法，變相為業委會的心水公司製造多次「中標」機會，對其他公司不公平。

昨日業主大會投標，業主需先投標是否贊成業委會決定。若通過贊成則沒有下一輪投票。（荃景花園二期業主提供）

約有1300戶的荃景花園二期，其中央石油氣供應十年期合約去年屆滿，需為未來十年石油氣供應再次招標。兩個月前，該屋苑委業會透過大堂通告，向居民公布已議決選用新的供應商「特爾高能源有限公司」，並只張貼新供應商服務內容。事件引起現有供應商「埃克森美孚」不滿，並於上月兩度去信全體業戶，於信中直指「無法準確了解標書評審標準及程序」，引屋苑業主關注。有業主表示，其招標合約價值，是否已達法例要求召開業主大會的金額，委業會才表示，於昨日召開業主大會。

當業主議決不贊成業委會決定，才可作下一輪投票，選擇供應商。（荃景花園二期業主提供）

有出席該業主大會的業戶鄭先生(化名)表示，約300多人參與今次舉行的大會，比業委會預計的多，因而改到戶外屋苑平台舉行，至深夜才展開投標。最終業主大會否決業委會早前決定，並決定沿用現有供應商。

昨晚約有300業主及居民出席業主大會。（荃景花園二期業主提供）

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人趙恩來一直跟進荃景花園二期個案。他表示，該屋苑業委會受到業主質疑是否不符法律要求，才召開業主大會，尋求業主支持，於大會上再議決，是否贊成業委會早前決定。

他指出，一般做法是截標後，業委會同時公布各入標公司報價，並直接於業主大會上予業主投票。他認為，這種兩輪投票做法並不常見，更批評這做法除令業委會予人「先斬後奏」之嫌，亦是利用法律漏洞，變相為業委會「心水」公司製做多次「中標」機會，對其他公司不公平。

趙恩來認為，這種兩輪投票方法不公平。（阮秀君攝）

若日後其他招標，多於一間入標公司，一旦採用這種兩輪投票做法問題更大。趙恩來說：「變相業委會心水公司會先被抽出來，（再讓業主大會）投票是否採用；若不成功，亦有下一輪機會。其他入標公司便少了一次被獨立抽出來議決的機會。」他認為，政府應針對這漏洞修例。

趙恩來又指，過去有其他屋苑於大型招標後，法團或業委會違法私下決定採用哪一公司，惟現有法例下，小業主只能透過民事向法團或業委會興訴，促政府修例賦予民政總署等部門權力，就一些簡單個案作出檢控。另外，他又認為，管理公司、會所、保安清潔及石油氣供應等，涉及屋苑恆常管理及服務，不論其合約價值為多少，理應召開業主大會，促請政府收緊法例。