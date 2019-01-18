【照顧者】社區支援不只跑數增宿位　住宿、暫託服務未能回應需求

下月，立法會福利事務委員會將檢討為殘疾人士照顧者提供的支援，包括日間暫顧、宿位等服務名額。 根據 2017/2018年度的財政預算案，政府將增撥一億七千六百萬元，提供住宿照顧、日間訓練及職業康復服務，並預留盈餘中的三百億元，用作加強安老和殘疾人士康復服務。政府亮麗的數字看似有助編織完好的保護網，但回到社區，為何仍然未能對應他們的訴求？ 嚴重弱智人士家長協會副主席李芝融道，政府這麼多年來只是追趕數字。「即使政府掌握了全盤數據，但落到社區的資源仍然分配不均。」

李芝融的女兒於半年前離世，他仍積極協助其他同路人。(資料圖片)

李芝融的女兒彥汶患有嚴重智障，於去年七月不敵病魔離世。女兒在生時，李芝融跟社工積極協助同路人，如今女兒不在人世，他仍密切關注智障人士的社會福利。他翻開早已準備的數據，點出現時嚴重弱智人士宿舍的平均輪候時間已高達七年。

2017至18年度 輪候時間 中度弱智人士宿舍輪候人數 2247人 11年 嚴重弱智人士宿舍輪候人數 2494人 約7年 資料來源：社會福利署

李芝融的女兒彥汶患有嚴重智障，於去年七月不敵病魔離世。（受訪者提供）

李芝融稱，普遍家長的心態處於兩難——希望親自照顧子女的同時，亦擔心年老後身體難以負擔照顧的工作，於是早在子女上學前已開始輪候宿舍。「當排到的時候，他們的心情又七上八落，覺得太早放棄自己仔女，但放棄再輪候的話又會排好耐。」

輪候宿位的時間漫長，立法會福利事務委員會於去年7月的會議提到，政府理應盡快訂下長遠目標，減省宿位的輪候時間。然而，相關官員仍以各種原因推卻。

李芝融翻出政府文件，他說政府掌握了全面的數據，卻不能對症下藥。(柯詠敏攝)

暫宿暫託名額從缺

宿位短缺的問題非朝夕之事，李芝融說於官員眼中，家長只顧及宿位多寡，但他回想過往接獲的查詢電話時，家長的首個問題往往是「區內有沒有支援服務讓他們在家照顧？」

按社會福利署資料，為弱智人士而設的社區支援服務有多達十項，如殘疾人士地區支援中心、住宿暫顧服務等涵蓋緊急暫託、康樂、家居照顧支援，讓照顧者有喘息的空間。單看社署編織的保護網，看似有不同服務承接弱智人士及照顧者的社區需要；但李芝融帶我們進一步細看保護網，服務裡的破口無所遁形。

作為照顧者，李芝融說日間暫顧、暫宿以及緊急暫託服務均是十分重要，好讓他們在繁重的照顧工作有休息的時間。然而，日間暫顧服務的名額有限，並需早一個月預約。社署網頁顯示，截至去年2月，全港日間暫顧服務的名額僅有148個。與2500名尚在於社區輪候宿位的人士相比，服務提供率不足一成。

除了日間暫顧，李芝融說能夠過夜的住宿暫顧更為渴市。他解釋，當家長接走舍友後，院舍只會騰出部分宿位作暫宿用途，如5名舍友回家，只會騰出1個位置作暫宿，避免舍友突然回來而出現尷尬情況；加上部分家長不願意他人使用子女的床位，種種原因令住宿暫顧的需求十分緊張。

以嚴重弱智人士的暫宿服務為例，2017至2018年度全港僅有98個住宿暫顧服務名額，連續三年沒有增長。「但社署會告訴你，現在有幾百個住宿暫顧名額。因為他把各種殘疾類別的院舍混在一起，但嚴重智障所需的照顧，一般院舍根本不能做到。」

根據社署網頁，截至2018年3月，本港共有295個殘疾人士住宿暫顧服務名額。

殘疾人士宿位短缺，但李芝融說家長最希望能夠在家照顧，所以社區支援極為重要。(資料圖片)

地區資源分佈不均

「社區照顧」談論多年，李芝融稱勞福局早已明瞭社區支援的重要性，但仍有不少家長反映，他們需要跨區尋找資源。根據2018年3月發佈的《社聯政策報》，九龍東的殘疾及長期病患的人口比例最高，佔當區的住戶人口32%，即約46.2 萬人。然而，黃大仙及觀塘合共僅得9間機構提供日間暫顧服務，名額只有19個；而新界東的殘疾及長期病患比例佔25%，但單是沙田區已有24個日間暫顧服務名額。「東涌近年剛開始智障人士服務，有家長特地前往港島區或新界找服務。」

2017至2018年度的《財務委員會》文件，列舉出全港嚴重弱智人士宿舍申請人的地區分佈，當中黃大仙及西貢的申請人數為最多，有304人；而中西南及離島的申請則有157人 （詳見下圖）。黃大仙及西貢的申請人數多逾一倍，但院舍名額則比中西南及離島少近六倍。

縱觀施政報告、《財務委員會》文件或社署等資料，李芝融認為政府能全面掌握殘疾人士的相關數據。可是，當區理應能按照各區的需要對症下藥，為何仍出現落差？「政府仍然是『追數』思維，近幾年的確對我們較好，服務的數字跟名額都很亮麗，但看深一層就知道出現甚麼問題。」

2017至2018年 嚴重弱智人士宿舍申請人數與院舍名額 地區 申請人數 該區院舍名額* 黃大仙及西貢 304 117 荃灣及葵青 270 721 屯門 255 381 中西南及離島 157 652 *名額為院舍共有的宿位數目，並非指空置宿位

智障人士在社區難以尋找資源，連帶照顧者也備受壓力。(資料圖片)

照顧者的需要：宿位、暫託及一通電話

當輪候宿位要花上十年，於社區亦難以尋找資源，照顧者終有一天會被肩上的壓力拖垮。李芝融說不時在晚上收到家長的來電，聆聽他們正面對的困窘。「他們打來時大多很激動，思緒亦很混亂，可能講了一至兩小時才能慢慢道出問題。」李芝融縱然身為協會幹事，但只份屬義工，他大多只會聆聽或給予服務資訊，不能提供任何專業的輔導。「家長最多甚麼時候需要人傾訴呢？夜闌人靜或是當被照顧者回家後，但很多時機構已關門。」

按社聯資料顯示，現時有十間機構為智障人士照顧者提供熱線服務，但只得一間有24小時當值社工，而社會福利署僅得24小時互動話音系統。「當其他服務都短缺的時候，這條24小時的熱線是家長期待了很久很久，但至今仍然等不到。」