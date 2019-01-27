【森林精靈】德博士再造雲南雨林　死後兩混血女兒繼續守護

馬悠博士，德國生態學家，被稱為「雨林再造之父」，1997年，他受德國政府的邀請來到雲南西雙版納，進行熱帶雨林的恢復和再造工作。他與雲南人李旻果結婚後，兩人傾其所有，改造被破壞的雨林。

2010年馬悠因心臟病發去世，李旻果與兩個女兒繼續留在雨林。經過前後17年的改造，西雙版納6666畝的山地，變成了鬱鬱蔥蔥的雨林。

馬悠和李旻果的兩個女兒，宛如森林中的精靈，她們出生、成長於這片雨林，他們一家的經歷，是西雙版納的一個傳奇。