【森林精靈】德博士再造雲南雨林　死後兩混血女兒繼續守護

撰文：一条
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馬悠博士，德國生態學家，被稱為「雨林再造之父」，1997年，他受德國政府的邀請來到雲南西雙版納，進行熱帶雨林的恢復和再造工作。他與雲南人李旻果結婚後，兩人傾其所有，改造被破壞的雨林。
2010年馬悠因心臟病發去世，李旻果與兩個女兒繼續留在雨林。經過前後17年的改造，西雙版納6666畝的山地，變成了鬱鬱蔥蔥的雨林。
馬悠和李旻果的兩個女兒，宛如森林中的精靈，她們出生、成長於這片雨林，他們一家的經歷，是西雙版納的一個傳奇。
瀾滄江的意思是百萬大象繁衍的河流，這裡的兩岸曾經是熱帶雨林。但從上世紀五十年代開始，越來越多的雨林被開墾成橡膠林。熱帶雨林被稱為「地球的肺」，是天然的空氣淨化器，隨著雨林的逐漸減少，地球的環境和氣候都將遭到毀滅性的破壞。
【李旻果的自述】馬悠一家如何踏上拯救熱帶雨林之路？（點圖繼續閱讀）↓↓↓
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雨林的饋贈
馬悠被歐洲人稱為「蘭花的上帝」，我們兩個女兒分別叫林妲、宛妲，都來自於蘭花的品種。馬悠生前每天都要在雨林裡，找尋從枯樹上掉落的蘭花。把它們帶回家裡重新栽培，兩年後再重新綁回雨林……
雨林原來帶給了人類這些寶物（點圖繼續閱讀）↓↓↓
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我更希望讓當地村民看到，大肆砍伐和破壞雨林去種植茶園和橡膠樹，不是一種長遠有利的盈利模式。 回歸到大自然，重新建立更好的生態體系，才是一件對地球和自己都有益的事情。
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