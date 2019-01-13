攝影師自費走遍台灣三分二海岸線　記錄地層下陷水淹廢墟

臺灣西南沿海地區，因為種田灌溉和造魚塘，嚴重超抽地下水，導致地層下陷，每年土地都在逐漸下沉3到15公分，專家預測甚至未來會危害高鐵運行。房子、道路都泡在了海水裏，居民被迫遷移，原本盛興的小鎮，成了一片荒地。

臺灣西南沿海地區地層嚴重下陷（一条）

直到喜歡攝影的鋼鐵廠工人楊順發，注意到了這片土地，他拍照拍了33年，把每月工資投入創作，2015年開始，他用鏡頭記錄下海岸線的變化，拍攝時他要在海水裏行走，把兩公尺高的腳架架在水中央，腳步一沒踏穩，就會陷進泥淖，十分危險，甚至為了拍攝，差點連人帶車被漲潮的海水淹沒……

拍攝雖然艱辛，但好在結果令人欣慰，楊順發的作品《臺灣水沒》一經發表，就受邀到法國巴黎、科索沃去展覽，還獲得眾多攝影獎。原本嚴肅的環境議題，被楊順發用輕柔、宛如水墨般的色彩來呈現：

我不想用血淋淋的方式來告訴大家，地層在下陷，環境有多糟糕。 楊順發

自述：楊順發 編輯：白汶平（一条）

楊順發拍照拍了33年，把每月工資投入創作（一条）

臺灣水沒

我雖然是個鋼鐵廠的工人，但我一直喜歡攝影，拍了30多年照片，總是拍一些身邊的小人物、市井街頭的日常。2014年，我跟我的攝影老師一起去海邊，看到地層下陷泡水的房子，這畫面讓我很震撼，一方面我覺得眼前的景象很美，另一方面想到因為地層下陷，整塊地都快被大海吞沒了，讓我感覺非常害怕，這種矛盾的情緒，成為了我創作的開始。

遭人工破壞的大自然竟成臺灣美景！（點圖放大）▼

+ 11 + 10 + 9

彰化、雲林、嘉義、屏東，被列為“地層下陷危險區”，漲潮的時候，房子、魚塘、農地，一大片全都泡在海水裏，等到退潮才又浮出來。每天潮汐時間不一樣，有時一大早、有時晚上，但我幾乎每天都去拍，傍晚的天光和蔚藍的海面，是我最喜歡的。一般等海水漲潮了，我就會踏着海水，走一公里左右，進到海中央進行拍攝。

這系列我拍了3年，幾乎把臺灣的沿海都走遍了。（一条）

之所以叫《臺灣水沒》，一是因為很多房子、土地都被海水淹沒了。再來是我取諧音“水墨畫”的水墨，用那種輕輕柔柔的色彩來拍攝，再把圖修成橢圓形的樣子。我不想要用寫實、血淋淋的鏡頭來呈現這種災難性題材，我想要輕柔地提醒我的觀賞者，我們要好好保護這片土地，否則它會消失。

之所以叫《臺灣水沒》，其中一個原因是諧音“水墨畫”的水墨。（一条）

臺灣南部在1984年，是養殖業最鼎盛的一個階段，沿海開始造魚塘，還有農地耕作需要引水灌溉，大量超抽地下水，就變成地層下陷，水庫淤積嚴重，蓄水防洪能力很差。到1986年，那年有個很大的颱風進來臺灣，造成雲林、嘉義沿海因為土地下陷，連日大雨加上海水大規模倒灌，災情慘重，死亡失蹤共有68人、400多人受傷、6000多間房屋全倒，生活在這片土地上的人也慢慢被迫遷移，然後到現在地層下陷的問題愈演愈烈，這裏也成了荒地一片。

楊順發花了快一年時間觀察、研究潮汐的變化。（一条）

我一開始都站在岸上拍，後來看到海裏的房子，就覺得很喜歡，想要下水拍，但這其實很危險，因為這些被海淹沒的地方，你不知道哪些是路、哪些是鬆陷地質。我花了快一年時間觀察、研究潮汐的變化，才有勇氣走下水。我拍攝的配備有一個兩公尺的梯子，一個可以架高到2.5公尺的三腳架，還有相機、快門線等等，東西真的很重，而且很多，幾乎都把我的車子塞得滿滿。到了海邊，要把這些東西扛過去真的很費力，我會在岸邊用木板釘一個小船板，把器材放在上面，拖着過去拍攝。

拍攝配備有一個兩公尺的梯子，一個可以架高到2.5公尺的三腳架等等。（一条）

光是走到中間的小島，就要走45分鐘，一邊走一邊要拿竹竿探路，到達以後，你看到那些原本是人住的房子，現在都變候鳥棲息地，你就會想到說，這是當初人與海爭地的地方，結果現在還是全部還給大自然了。

有一次，我深入到一公里的地方，我在等漲潮，結果海水來得好快，不到5分鐘，海水淹到我膝蓋，我趕快往回走要去開我的車，那時候輪胎都泡在水裏了，真的是最驚險的一次，被海水追着跑。

楊順發為拍攝《臺灣水沒》險生意外。（一条）

我現在有一個固定船家，帶我去海裏拍攝，我花了兩年時間才找到他，他很熟悉這片海域，而且他開的是唯一一艘有摩打的船，為什麼要有摩打？因為這樣海水突然變化、漲潮的時候你才跑得快。

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勞工藝術家

我1985年考進中鋼，擔任作業員，這是我第一份工作，做到現在33年，我以前學機械的，我哥哥是學藝術的，我剛開始學攝影的時候，都是用他的攝影器材，我哥哥後來沒做藝術，他已經過世了… 反而是我走向藝術這條路。

楊順發作品《再造王國》（一条）

我很喜歡拍勞工，就因為外界都覺得勞工是底層，我自己也有體會，就更會想要記錄他們，希望更多人看見他們，不要覺得說勞工身上都髒髒的，他們很辛苦，在我看來那些制服上的髒污都像獎章一樣在肯定他們的努力。

楊順發作品《再造王國》（一条）

我還有一個習慣，用相機寫日記，作品《再造王國》就是反應當代的社會現象，尤其臺灣在80年代社會氣氛逐漸開放，1987年解嚴後，有遊行、有示威，我就自創“編導式攝影”，概念就像我們現在用電腦合成相片一樣。

楊順發作品《再造王國》（一条）

我拍了好幾張照片: 有面具、鄉間小路、浮雲等等，一層一層的在暗房沖洗底片，把這些影像慢慢拼貼、疊在同一張相紙，造出一個十八層地獄的感覺，畫面很有衝擊，也是想警示當時的社會向善。

《臺灣水沒》系列作品在法國巴黎大皇宮展出。（一条）

我一直覺得說，一件事情你堅持去做，你堅持就會做得好，我拍照30幾年了，陸陸續續作品開始參展，《臺灣水沒》去年去法國展出，策展的人挑到我的作品，就是發現我的東西，和那些正規藝術學校出來的人不一樣。

外國人看到《臺灣水沒》，以為這是溫室效應，導致海平面上升，我就覺得很有趣，他們會為這件作品套上不一樣的解讀，但還是能看出我要傳達的重點：去思考我們要怎麼與自然共處。

其實《臺灣水沒》最後的一層含義，是閩南語的諧音“臺灣水某？”，意思就是問，臺灣漂亮嗎？我們的環境漂亮嗎？（一条）

如果你愛你的土地、你的家鄉，那我們就一起來保護她。

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