遺體修復師義工團　免費修復碎屍焦屍腐屍　當作服侍至親　

從人為的分屍案、車禍事故造成的破碎遺體、大火造成的焦屍，家屬多忍不住希望能為死者保有全屍，台灣有一群遺體修復師，經常協助完成這些家屬的心願。 駕車的韓姓男子在高速公路上疑因恐慌症發作，下車後方遭多輛汽車撞擊、輾壓，遺體碎裂成4大塊，知名的安妮詩遺體處理團隊主動聯繫家屬，表示願意無償修復死者遺體。

祖孫3人焦屍 他們義務修復

台南市下營區一棟民宅過年前大火，黃姓婦人逃生不及，緊抱著兩個孫子女葬身火窟，3人不幸全燒成焦屍。安妮詩遺體處理團隊義務修復遺體，20多名修復師花了兩天兩夜，重建燒到炭化的四肢及五官，讓祖孫3人可以完整到另一個世界。

黃婦的兒子馮中暉表示，安妮詩遺體處理團隊評估一具大體的修復要花10多萬元（約2.5萬港元），祖孫3人的費用估計30、40萬元（約7.5-10萬港元）。但安妮詩團隊得知家屬還有重建家園等龐大負擔後，義務免費修復遺體，減輕家屬負擔。20多名修復師2月7日進駐，日夜趕工，9日上午就完成修復工作。馮中暉說，媽媽和兩個小朋友被火災燒得很嚴重 ，下肢都不見了，五官面目全非。安妮詩團隊修好後，家屬看到媽媽和兩個小朋友四肢健全，手指、腳指及五官都重建，讓家屬心無掛罣。他14日出面接受各界捐款時，特別兩度鞠躬感謝安妮詩團隊。

事死如事生 當作服侍至親

安妮詩遺體處理團隊負責人郭璋成說，修復遺體有兩個重要觀念，首先是「事死如事生」，就是把遺體當成仍在世的人。全體人員視往生者為「大體老師」，一開始行鞠躬禮外，團員還必須跟大體老師「講講話」。從清潔身體、消毒臟器、縫合軀體到化妝、著衣，每個步驟都會說明，就像跟活著的人互動一般。

第二是「當作自己至親服侍」，遺體修復師要視大體老師為「親人」。團員一邊修復一邊說「叔叔，我們要來翻身了」、「阿嬤來幫您化妝」、「妹妹不要擔心，阿姨會幫妳的手修復好喔！」郭璋成說，以至親的心情來修復，不僅是對大體老師的尊重，也能讓家屬可以安心將至親遺體交給修復師。

遺體修復師視遺體為至親，並協助往生者還全屍。（安妮詩遺體處理團隊提供）

遇到靈異事件 永遠心存善念

郭璋成回憶，數年前彰化一家麵包店電線走火，爺爺、奶奶、爸爸、媽媽和小女兒不幸葬身火窟，全家只剩在北部讀書的兒子。團隊義務接下5具遺體修復任務，從早上10點忙到清晨3點，20位遺體修復師不眠不休修復完畢。郭回飯店休息，剛躺下眼前就出現這5名大體老師，他起身唸往生咒，結果床舖開始搖。郭躺下休息又看到這5名大體老師，他說「我知道你們是來感謝我，我也謝謝你們給我機會為你們服務，但我現在很累，需要休息一下。」語畢隨即安然入睡。

另一位遺體修復師說，他在桃園服務一件40歲女性跳樓案，縫合時一直聽見高音頻的說話聲。後來夢見大體老師找他，並帶他到案發現場的陽台。他把這件事轉述給死者胞妹，對方說，原來姊姊的魂魄沒有引回牌位，要她再招魂一次。

從助念開始 轉進遺體美容

郭璋成是虔誠的佛教徒，從事殯葬業初期是替往生者助念。他發現台灣殘缺遺體修復業者很少，為讓家屬安心，決定學習遺體美容、遺體修復。他6年前成立「安妮詩遺體處理團隊」，180名團員遍及海內外，包含美容師、護理人員與殯葬業人員。殯葬業有遺體美容，但遇到嚴重殘缺、潰爛的遺體，幾乎沒辦法修復，最開始是以白布包起來，替往生者化眼睛、鼻子、嘴巴，近年則是將生前照片覆蓋在往生者臉上。

安妮詩遺體處理團隊負責人郭璋成協助修復往生者遺體，讓家屬能見至親完整遺體。（安妮詩遺體處理團隊提供）

華山分屍案 挑戰難度最高

郭璋成說，5年前復興航空澎湖空難，他帶領20、30名團員、三班制修復屍塊遺體。罹難者也包括他的女學員林晏玲，神奇的是林女遺體完整，僅頭部裂開，外觀與身形完整無缺。去年震驚全台灣的台北華山分屍案，郭璋成說，這件分屍案女孩的身體已被肢解、腐爛，再加上肌肉萎縮，團隊動員10名遺體修復師，花了2天時間完成，是他碰過挑戰難度最高的個案。

華山分屍案難度最高。（Gettyimages／視覺中國）

安排家屬最後道別 面對死亡

遺體修復師完成時，就會退出工作室，保障家屬在完安的隱私下向往生者做「最後道別」。郭璋成說，面對親人突然的噩耗，家屬總是措手不及、一時無法接受，因此安排家屬對往生者說出「來不及說的話」，以及「最後道別」相當重要，有助家屬走出傷痛。死亡是每個人必經的課題，郭璋成認為，大家要以平常心面對，家人日常聊天時，就可以討論如何處理後事？勇敢面對死亡，無須害怕，聊了就會對死亡釋懷，日後遇到才不會慌亂。

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