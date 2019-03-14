【埋身肉搏】南亞裔青年教長者打泰拳　合力打走「受助者」標籤

「1、2，right kick!」眼前滿頭白髮的蔡燕儀，出盡九牛二虎之力，對著阿文揮拳，台下圍觀的人隨即鼓掌叫好。 這裡不是擂台，也非進行博擊賽。一眾長者與南亞裔青少年，這天來到位於藍田的長者中心，其實是要表演泰拳健身操。別看一老一嫩一拳一腳間充滿默契，數月前他們仍互不相識，彼此連花拳繡腿也不會。負責社工指，他們希望能透過泰拳活動，打破長者對少數族裔的既定印象之餘，亦拉近南亞裔青年與本地社區的關係。 攝影：黃寶瑩

「我哋都係畀佢哋打㗎咋！」在班中擔任泰拳助教，是巴基斯坦裔的莫德文（阿文）說。這個長者泰拳班正名為「南Teen傳耆泰拳操」，計劃是由保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心，及聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心共同協辦，並由港城西北扶輪社贊助。南亞裔的青少年在泰拳班擔任助教，為長者設計一系列泰拳健身操。

莫德文（左）今年22歲，是巴基斯坦裔，在香港土生土長，操得一口流利廣東話。

語言不成溝通阻礙

南亞青年跟長者cross over，首先要解決溝通問題。像22歲的阿文在香港土生土長，操得一口流利廣東話，跟長者溝通不成問題；而另一位泰拳導師，今年21歲的阿星，雖然過去就讀天水圍的少數族裔學校多以英文交流，近年他升讀珠海的大學，選修中國語言，因此以中文溝通亦不成問題。

泰拳動作激烈，因此課程特地配合長者身體情況，即使坐輪椅的長者亦能參與健身操。曾經歷過中風的蔡燕儀今年62歲，半邊身一度癱瘓不能動，打泰拳更是一大難題，「我哋初初都跟唔到啲步驟，我就更加左右都唔識分！」

蔡燕儀今年62歲，曾經歷過中風，她說起初連打拳前熱身的拉根都有一定困難。

青少年教長者打拳有心得

泰拳班上有專業教練，亦有十位南亞裔青少年一對一輔助長者打拳，而青年與長者之間卻並非「師徒」般簡單。阿文習拳多年，過去曾教授小朋友打泰拳，不過教長者卻是第一次。面對左右不分的長者，助教們歸納出一套法則：在長者出左拳時，自己的右手要收起來、出右拳時則收起左手，長者見到有手靶就自然會揮拳，節省思考時間；長者做踢腿動作容易失平衝，青年就在長者身旁提醒，須調整後腿站立的角度以便站穩。說起南亞裔青年，燕儀就讚口不絕：「佢哋好有禮貌，又細心，我哋打唔到咁高嘅拳，佢哋都會不厭其煩，跪低啲，就返我哋個力量同高度。」阿文又如何看？面對不熟識泰拳的一眾長者，他卻直呼好可愛：「他們表現出來會與其他人不同，好多人都唔鍾意做運動，但當你見到一個80歲、60歲的人肯打泰拳，佢唔係專業，但係至少佢肯嘗試。」

長者對南亞裔人士不了解

新聞上報導的吸毒、非禮等負面新聞經常出現南亞裔人士身影，這群長者又如何看待他們？談起少數族裔，燕儀對南亞裔人的認知，充其量只想起一位以棟篤笑聞名的印度裔港人Vivek，她笑笑說：「以前唔認識南亞裔人士，亦好少機會接觸到，唔知佢地識唔識講廣東話呀嘛！不過覺得都冇乜特別，只係普通人一個。」

這天，一眾長者與南亞裔青少年的來到位於藍田的長者中心，為一班長者表演泰拳健身操，長者與青少年經過數月訓練，拳拳都對上拍子，展現默契。

彼此都被視為「弱勢」

年齡相差甚遠，種族、文化背景不同，但細問之下，兩代、兩個種族之間原來也有共通點：兩者都被社會標籤為「受助者」。燕儀如此認為：「無論長者或少數族裔，大家都係喺個狹縫中，被人歧視的一班人。」她試過在一所長者中心聽見中心主任親口嫌棄長者年老，內心不好受，「社會上對我哋（長者）嘅說話唔係咁好聽，我諗南亞裔都會有啲壓力，希望透過今次合作，可以為我哋發聲，我哋都唔係想像中般弱勢。」

燕儀說起被人歧視，阿星（左）身同感受。

「我們看似不同、有不同技能，但我們都是人，在內心深處我們都一樣。」 阿星 巴基斯坦裔香港人

原本一直寡言的阿星，聽到歧視頻頻點頭，「我見過好多人，收埋自己表情，扮係對我冇不滿，但係我都見到架嘛。」他說坐地鐵時，他身旁的位置永遠空着；或者與華人朋友走在一起時，警察永遠只查他的身份證，阿星皺皺眉頭說：「好心痛㗎，你知唔知？」他愈說愈激動，「我們看似不同、有不同技能，但我們都是人，在內心深處我們都一樣。」

長者要戴上一對拳套也非易事，皆因戴上一隻拳套後，手掌被拳套牢牢包住，難以戴上另一隻，阿文阿星會自動請纓，為長者戴上剩下的手套。

社工：歧視源於缺乏溝通平台

方樹福堂兒童及青少年發展中心社工姚錦全負責籌辦是次活動，他坦言，在舉辦活動前擔心過長者對南亞裔青年有負面印象，「我們不知道長者如何看待南亞裔人士，不過後來了解後，發現這群長者非常聰明，他們覺得社會上對南亞裔人士的指控未必屬實，而大部分長者向我們反映，覺得南亞裔青少年好熱情。」

本地人歧視少數族裔，姚錦全指源於缺乏平台互相認識，「經常說少數族裔不了解香港文化，其實香港人都好少機會去了解少數族裔。」姚錦全指，透過泰拳這種媒介，帶起兩代之間不同的生活話題，如在泰拳課後他們不時聚餐，長者才發現原來南亞裔人士不吃豬肉。不少社區中心都以教授少數族裔廣東話作招徠，但姚錦全認為，這樣的活動過於單向：「所謂種族共融或者文化共融，原來只是教你識字，要他們學懂廣東話，但學廣東話是否就能適應香港文化？在共融之前，何不先了解大家各自的文化？」