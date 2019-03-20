【屯門龍窯】拆旁邊空置校舍　擬建40層高公屋　繼承人恐龍窯難保

「政府根本是大石砸死蟹！」財政預算案公布撥款200億元購60個物業，提供社福設施，但政府目前尚有大量空置校舍未被善用。最近政府在區內反對聲下決定拆卸屯門培愛學校舊址，並將鄰近被評為三級歷史建築的「青山龍窯」保育範圍作興建逾40層高公屋，兩者相距僅僅30米，不但恐損窯身結構，窯主和地區人士亦批評區內人滿為患，社區設施欠奉，而原有校內設施整全，根本符合「為社區服務用途」，附近又有智障人士宿舍，「為何不活化為陶瓷社區中心呢？政府盲搶地建屋，區內遲早爆煲！」

位於屯門的「青山龍窯」建於40年代，為全港現時唯一完整的窯址，被評為三級歷史建築。在政府未正式為龍窰進行保育之際，政府提出在距離龍窯，改約30米的改劃其中一幅第39區顯發里土地，香港基督教服務處培愛學校舊址土地，興建逾40層高的公屋，提供逾1千個單位，應付現時急增的房屋需求。

位於屯門的「青山龍窯」建於40年代。（盧翊銘攝）

第二代窯主梁柏泉一直住在旁邊的寮屋，守護龍窯，他一方面擔心龍窯受建樓工程影響結構，終有一日守不住，另一方面亦批評：「政府這樣建樓並不專業」。

「說本港不夠地，我覺得10年後都不會夠地。」他一再強調，並非反對政府興建公屋，但認為在政府急需覓地作社福設施的情況下，不惜花費200億購買物業，然而「培愛學校」舊址原為殘疾兒童學校，配備殘疾人士設施， 交通方便，地方寬闊，用地仍可擴建，加上政府物業，根本毋須額外付款可即時進駐，「為何不用作社區中心呢？」他又補充，建屋位於屯門的通風走廊，改劃恐影響區內空氣質素，惟政府執意而行，「那班人（政府）有自己那套，他們認為我只是玩泥的，我是小市民還可以怎做？」

早於去年初，龍窯關注組曾收集逾2000名市民聯署，反對政府的建屋計劃，而當區區議員林頌鎧稱，大部分議員都反對清拆，又認為屯門缺乏社福服務，政府不應盲目將人擠入該區，忽視配套設施，「但很可惜政府都沒有聽取我們的意見。」立法會議員鄺俊宇亦反對「培愛學校」拆卸，冀於福利事務委員會，要求政府重新檢視可作社福用途的閒置學校。

當區區議員林頌鎧（左三起）和立法會議員鄺俊宇要永政府撤回拆校決定。（盧翊銘攝）

「我們只能呼籲市民這是最後時機，在學校一天未拆，我們都會用盡提方法抗爭！」身兼「龍窯關注組」和灣仔區議員的楊雪盈，本身亦是陶瓷愛好者，回顧多年的「保龍窯 留學校」的爭取行動，她認為政府目光非常狹隘，只視龍窯為單一的文物保育，非以整個規劃惠及居民的想法。

她又稱，過去政府在程序之間偷偷地侵蝕整個GIC（「政府、機構及社區」）土地，目的只為取得龍窯這塊土地，令校舍地積比提高，從而興建逾40層高的樓宇，「跟我說窯不會倒塌是天方夜譚」。

屯門空置校舍用地清單(截至2018年1月)。（土地供應專責小組文件）

據土地專責小組去年初的「空置校置用地清單」，全港共有183幅空置校舍用地，留作「政府、機構或社區」用途有137幅，18幅為住宅用途。而屯門有10幅空置校置用地，「培愛學校」已建議用作住宅，有7幅為「政府、機構或社區」用途，惟不少位置較偏遠，如僑所公立學校、青山佛教學校和大欖涌公立學校等。

楊雪盈稱，如果政府取地前無充分思考用地與社區的關係，「只會害了那區」。（盧翊銘攝）

楊雪盈指出，要覓地設社福設施比覓地建屋更難，如弱能中心和精神病康復中心需獲區內更多支援，惟目前土地專責小組羅列的空置校舍名單，不少都是空間比較小和較偏僻，設備殘舊，「在現場視察根本找不到校舍，都生滿樹，很多校舍都倒塌了。但培愛學校這種完整程度高和交通方便的校舍，政府反而要拆掉建屋，它用3500萬元建造，只用了17年，實在浪費。」她又稱，程序上政府往往先選取用地，「優越用地到非牟利機構手上已少之有少，如果政府取地前無充分思考用地與社區的關係，其實會害了那區」。

至於如何在該處建立社福設施，「龍窯關注組」副主席劉琬珊稱，該機構早已向政府提交活化計劃書，建設「陶瓷社區中心」，「但政府聽完讚好，但態度照舊」。她稱，計劃冀將龍窯A區連接附近麥理浩徑，至窯外的空地形成公園，再沿空地樓梯連接學校，「公園可設小柴窯教人燒製陶瓷，亦可成為景點讓市民觀賞古蹟。陶瓷治療情緒效用，在設備無障礙設施的學校可作社區用途，讓藝術家和社工進駐提供社福復康服務。

她又指，由於智障人士宿舍「柔莊之家」在龍窯附近，認為「陶瓷社區中心」可參考灣仔石水渠街聖雅各福群會，開辦陶瓷課程，讓智障人士學習陶瓷陶冶性情，亦可自力更新售賣自己作品。

房署回覆《香港01》指，位於屯門顯發里擬議的公營房屋發展計劃，擬建單位數目約為950個。擬議的發展界線並不包括柔莊之家，青山陶窰也沒有納入屯門顯發里公營房屋發展範圍內。

房署續指，就擬議公屋 發展對陶窰的影響，政府已進行了技術評估，有關的公營房屋發展項目不會對區內產生不良影響。由於房屋發展項目仍在概念性設計階段，日後在房屋發展項目施工期前，部們會要求承建商採取相應監察措施及適當安排，以確保 陶窰的結構不會受到工程的影響。