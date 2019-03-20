【最後一條龍】屯門僅存龍窯產瓦煲蓋、蟋蟀盆　見證港人近代生活

有否想過少時用過一瓦一瓷是產自何方？香港現時唯一保存完整的屯門「青山龍窯」，或者未必人人了解箇中歷史，但它生產的「永利威五加皮」酒樽、尿壺、蟋蟀盆和瓦煲蓋，相信是上一代港人的童年回憶。龍窯雖在80年代中不敵大陸同業競爭而停產，但它過去默默生產的粗陶，卻照顧港人的起居飲食，然而早前政府提出在窯址外的30米建造40層高的公屋，龍窯恐將「奄奄一息」。

途經屯門青山公路顯發里，鮮有人知曉山上藏「龍」。這條龍名為「青山龍窯」，依山而建，泥磚砌成長約30米隧道。沿龍窯拾級而上，猶如進入時光隧道，遍地民生瓦瓶陶器，見證本港工業豐盛年代。

當年由商人司徒怒濤於1940年代出資興建，來自龍窯發源地廣東石灣的師傳入陶瓷技藝，生產民用器皿用具，至1951年由製陶技師梁森接手龍窯，主力生產粗陶器，如炊具和家用器皿，以「工合陶窰」、「陶星」和「香港陶瓷藝術室」品牌放售。直至1982年因民用器皿工廠興盛，龍窯不敵競爭而停產，2014年獲古諮會評為三級歷史建築。

長約30米「青山龍窯」由泥磚砌成。（盧翊銘攝）

「龍窯關注組」副主席劉琬珊帶記者在龍窯附近「尋寶」，她稱不得不提知名「永利威酒莊」邀龍窯生產的「五加皮」酒樽，並指着模印稱當年可謂家傳戶曉。

劉琬珊又捧起瓦蓋和尿壺稱，龍窯生產的細小器皿和用具深入民生，「由水渠管、燉盅和供吸鴉片的陶盅等無一不缺」。她稱，由於當年物質缺乏，「東西爛了都是拿去修，瓦煲蓋打破了就配」，故場內有數之不盡的瓦煲蓋。

除了生活，亦有娛樂。劉琬珊認為蟋蟀盆最令年輕一代深刻，「現在年輕都在玩手機，以前在科技未發達時仍有不少娛樂，鬥蟋蟀就是其中之一」。她着記者摸摸盆內壁，原內裏面刻意不油上釉，以免盆面太滑，令蟋蟀打架時會滑腳。

梁柏泉守護龍窯65年。（盧翊銘攝）

走入窯洞，仿如另一個時空。守護龍窯65年的第二代窯主梁柏泉稱，要自己砍柴，在窯前燒柴，引火至後方窰洞，期間又要不時在窯頂十多個洞口放柴，「放的時候要很小心，否則湧出高溫蒸汽弄傷」。

他又指，當年全靠人手，由十多名師傅在窯旁山水水井打水搓泥、壓出泥板、再製泥胚，再放入窯洞燒製以至曬陶，「每次產量不多，每轉只做到600至800個陶器，過程全憑師傅經驗，稍一不慎，工廠可就要倒閉」。他稱該窰高溫達攝氏1,300度，縱使有技巧，亦無法燒出青花精品，因為燒青花精品要用不同温度慢慢燒，惟這爐温不易控制。「所以燒的都是爛缸瓦，只能燒製家用粗陶。」

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摸摸窯內壁，有一層厚厚的釉，原來是數十年燒陶的「結晶」。劉琬珊稱，釉和窯身的瓦磚熔合，令窯「愈燒愈耐用」，結構更為穩固。可是，由於政府早前擬在附近動土建屋，龍窯恐難以「生存」，她強調，龍窯是「活」的歷史建築，未來除了宣傳龍窯的歷史價值外，正考慮尋找專業人士令龍窯重新「覺醒」，再生產作品，讓這最後一條「龍」不被遺忘，不被未滅絕。