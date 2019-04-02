【垃圾重生】飲品盒銀包　床單手巾仔　「收皮」設計師轉廢為寶

喝光紙包飲品，再丟到垃圾桶裡——我們從小習慣對垃圾「視而不見」，但港人的棄置量驚人，按綠色力量於2017年的調查，港人每日約飲用1.5包紙包飲品，每年棄置4.3萬噸個。 年約30歲的自由工作者林曉霞 （Kimi）於2014年創立升級再造（Upcycling）品牌「收皮」，給予人人眼中的垃圾「第二生命」——回收紙盒，繼而將其改裝成銀包、卡片套。 「收皮」本是廣東話罵人的俚語，但林曉霞這五年來則「收皮」得開懷：「人類傷害得地球太厲害，我們怎樣也修補不了；但起碼我將自己所識的東西教人，讓每個人都識得減廢、回收，我相信會有希望。」 攝影：余俊亮

林曉霞為自由工作者，五年前開始回收飲品盒，並製成銀包或卡片套，現時則設計利用床單製成手巾。

林曉霞拿起𠝹刀，在壓至扁平的檸檬茶盒子上劃了數刀，往下一摺，就成了個錢包。這盒子的「上一世」還盛載著飲料，完成任務後原本會被丟進垃圾桶，送往堆填區；但林曉霞則延續其價值，「在我眼中，這些並不是垃圾。」

成立「收皮」前，林曉霞於工廈設立工作室，每天看見附近的廠房丟棄大量布版、鈕扣，儼如一個警號，教林曉霞不能再撒手不管：「那些掉出來的布，多到難以想像， 我就開始拿來做upcycling，將布版做成袋或咕𠱸套。」

“Upcycling” 中文譯作升級再造，意指回收物料後，將其加工製作成其他物件，例如傢俱、飾品，提升其價值。林曉霞選擇以飲品盒作升級再造，源於一次在食店幫忙的經驗：「我在『蘇波榮』幫手時，會回收膠樽、玻璃樽，但最後只得飲品盒不能回收。」

「循環再造」是指收集本來要廢棄的材料，分解再製成新產品，或者是收集用過的產品，清潔、處理之後再出售。

颱風「山竹」成警號

飲品盒主要有六層：四層膠，紙、鋁各一層，林曉霞說以往香港沒有機器處理飲品盒，眼看每天龐大的棄置量，就決定成立「收皮」，用設計延續垃圾的價值。由飲品盒到散子包或卡片套，需經過回收、清洗後，繼而將盒子按大小歸類，方便存放。林曉霞曾收到三千多個飲品盒，笑說：「見到都崩潰，我跟另外兩個實習同學用了七、八小時才處理到。」

三千個飲品盒僅用了兩個月回收得來，但事隔一年多，林曉霞仍未售清，我們不禁細想：升級再造的方法真的能解決大量垃圾的問題嗎？「一雙手當然不能做完，但我希望教別人做，當很多人都有這個意識、這種技能後，我相信會有幫助。」林曉霞說。

除了製作環保產品，現時林曉霞也會到學校或非牟利團體開辦工作坊，教授環保、回收等知識，「我會讓他們看看外國的塑膠島，還有教授怎樣分類，讓他們知道如果還不改善習慣，垃圾不會自己消失，而會回來的。」

去年颱風「山竹」吹襲香港時，大量海洋垃圾「回吐」至附近屋苑——垃圾終被「看得見」。林曉霞說：「這是醒覺吧，特別是杏花邨的居民，如果這樣都不覺嚴重，就沒得救了。」

飲品盒銀包製作方法：

+ 4 + 3 + 2

期待環保成為主流

身兼「收皮」創辦人、平面設計師及舞台服裝設計，林曉霞坦言兼職工作教她十分矛盾。「因為無論是平面設計，還是舞台，兩種工作都會製造很多垃圾。」她解釋，僱客不時要求印刷大量海報，而數百張及一千張的價錢相差不遠，「我會建議印環保紙，但價錢又較貴，所以我很少接設計工作。」

由製作環保產品到反省自身的工作，林曉霞留意到，近年港人的環保意識愈漸提高——「走飲管」、自備餐具、環保袋，但社會還有聲音認為實行環保生活甚為不便，林曉霞稱：「都是因為懶，但意識愈來愈高，我相信五年或者十年後，用膠樽會變成少數。」

香港01將於灣仔修頓足球場舉辦《社區健康型活墟》，屆時將有工作坊、舞臺busking表演、路跑及多個攤檔，詳細如下﹕

《社區健康型活墟》

日期：2019年4月19日（周五）

時間：中午12時 - 下午6時

地點﹕灣仔修頓遊樂場