【垃圾徴費試行】廢膠樽變塑鋼帶增值九倍　港回收廠：再造有市場

環保署去年底發布數據，顯示本港人均每日廢物棄置量創26 年新高，回收率則跌至17 年最低。究竟政府全面實施垃圾徵費時，能否有效帶動回收率上升？ 在本港，近年已有回收商引入技術，並且設立生產線，將廢膠樽再造成工業用的塑鋼帶或打成顆粒出口，部份再造成品價值比原有回收物高逾九倍。有回收業商會指，回收率低下，業界無材料再造或轉口，除立法徵費，港府要加強源頭分類的誘因及教育，提升回收量及其質素，才真正減廢。

星期一至六，每日回收工場都會開動運輸帶將數以噸計的廢塑膠分類再造。（阮秀君攝）

在元朗山下村，一間廢膠再造工場每星期一至六不分日夜運作，每日可將40噸廢棄膠熔化再造。原來在本港，廢棄膠經過分類、打碎、清洗便可融化再造，加工成顆粒狀的塑膠材料（工序俗稱拉粒），部分塑膠或直接製成塑膠產品。

現時塑膠普遍分為七類，編為一至七號標籤（詳見配表一）。這工場處理屬於一、二及五號塑膠。以產品作例子，一號便是平日即棄飲品膠樽樽身、二號則為飲品膠樽蓋或洗潔精等膠樽、五號則為可放入微波爐食物盒。

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不同類型的廢塑膠再造後，市場價值都不同。工場所屬瀚康再生資源有限公司，其市場總監郭志遠指出，一號廢塑膠最後可製成工業用的塑鋼帶，因可抵達500公斤拉力，一般用作綑紥磚塊等重物，單是內地華南地區每月消耗量逾3000噸，市場價每噸約8000元人民幣(約9300元港元)；至於二及五號廢塑膠則製成顆粒塑膠料，市場價每噸約920美元(約7200港元)，同樣可出口至內地塑膠廠，按以約每噸1000港元廢塑膠回收價計算，再造後物料增值7至9倍。

郭志遠指，廢塑膠再造後有價有市，因而公司投資引入多部自動分類機，以及設立相信為本港首條生產線將一號廢棄膠，再造為塑鋼帶。（阮秀君攝）

想知道廢塑膠在工場如何被分類再造，可點擊以下圖輯：

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每日工場都派人到全港約400條私人或公共屋邨，收集這些廢塑膠，荃灣荃威花園便是其中一個收集點。該屋苑去年下半年曾進行垃圾徵費試驗計劃，近日整理出屋苑垃圾及回收數據，結果顯示16棟大廈逾3400戶，每月回收約0.9噸廢塑膠。

屋苑以同一回收桶收集一號及二號塑膠，另外三、四、五及七號以另一回收桶收集。郭志遠指出，現時已有技術全自動分類，生產線可自動分辨不同類型的廢塑膠，「一至七號放在一起都可以分到，而樽蓋及招紙亦有工序可分類或清除」

在他眼中，最重要是回收到足夠廢塑膠。郭志遠透露，其工場收回到的本地廢塑膠量，只及一半貨量，即約每日20噸廢塑膠，不時需進口境外廢塑膠。皆因本港雖有大量塑膠廢料，但運至塑膠回收工場不多。他舉例，其中一條回收率較理想的公共屋邨，九棟大廈每星期只能收集到二至三噸廢塑膠。

荃灣荃威花園去年試行垃圾徵費，增設多個回收桶，方便居民回收。（鄧倩螢攝）

翻查最新香港固體廢物監察報告，2017年每人每日平均棄置1.45 公斤垃圾，是自1991 年以來最高，但回收率僅32%，屬17年來最低。2017年本港575 萬噸都市固體廢物，392萬噸都是運往堆田區，只有183萬噸被回收。塑膠屬三大都市固體廢物(詳見表)，佔整體19.8%，但回收率更低於三成。每日棄於堆填區的塑膠為2,124噸，相反平均每日回收循環再造塑膠只有321.4噸，當中只有38噸是本地循環再造的塑膠，其餘則出口海外作循環再造。

環保署數據顯示，本港人均每日廢物棄置量創26 年新高，回收率則跌至17 年最低。

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去年11月，政府終向立法會提交《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，最快2020年底全港推行垃圾徵費。同期，環保署跟房屋署合作於10個公共屋邨分兩階段作試行計劃，首階段涉及三條屋邨，相關居民上月起試用模擬指定垃圾袋。

郭志遠說，業界亦難估算垃圾徵費立法後，本港回收率會增加多少，望署方日後公布試行計劃數據，同時牽頭教育市民源頭分類及回收。他續指，公司正物色土地，有意未來隨立法後本港廢塑膠回收量增加而擴充規模，處理更多數量以至種類的廢塑膠，但仍觀察評估回收率增幅。

土地方面，他說，現時工場佔地30萬呎，即使設立新工場所需面積亦相若，同時能裝設足夠電力及供水設施，且能短期內投產，「這工場完成規劃申請都只需半年。」至於政府所設，位於屯門的環保園，郭志遠則認為，申請門檻高，涉大量審批，隨時兩年後才能投產，且水電設施未必足以應付場需要，因而難於環保園設立工場。

當垃圾徵費立法後，市民須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（鄧倩螢攝）

香港環保回收業總商會主席羅耀荃指出，本港約有400間回收商，不過大多都是轉口或轉售，只有少量回收商有能力加工處理。至於塑膠，因內地要求須「拉粒」才能進口，所以本港只有個別回收商可做到，因而十間有九間回收公司都不收塑膠，主力收集金屬及廢紙。

不論大小規模的回收商都依賴市民作源頭分類。「若不分類，跟食品殘渣混在一起，九成都往堆填區」羅耀荃認為，政府要「有獎有罰」，除了立法徵費，亦需設獎勵制度，若市民將廢物分類送至回收站後，可以八達通儲有積分，再兌換現金或徵費後要購買的指定垃圾袋，製造回收誘因。

現時不少都市固體廢物未有分類，直送堆墳區。（鄧倩螢攝）

他又指，目前所定的徵費金額太低，「只是每月付等同一餐飯的價錢，難以改變市民貪方便的習慣，不少人可能如常扔垃圾。」至於對回收商的援助，羅耀荃則表示，中小企需要技術及土地支援，對於環保園投資額太大及投資期太長，難以負擔，「除非政府已建好廠房才引入回收商。」

環保署發言人表示，環保園一直以可負擔的租金，為回收業界提供長期用地，並提供相關公用設施，署方亦與相關決策局及部門合作，尋找專供回收業界的短期租約用地，截至去年10月已租出有22幅佔地共4.5公頃。其他一籃子支援回收業措施，包括透過回收基金留協助業界購買設備的金額、購買回收壓縮車等。

發言人續指，署方正計劃在東區、觀塘及沙田作試點，推行為期兩年的免費收集服務先導計劃，向區內公私營住宅、學校、公營機構及環保署轄下的社區回收中心和「綠在區區」等提供免費收集非工商業廢塑膠，包括廢膠樽和其他類型廢塑膠；日後亦參考該計劃檢討結果及塑膠飲料容器生產者責任計劃進展，考慮將免費收集非工商業廢塑膠服務擴展至全港各區。

做好源頭分類，回收物才能運至加工場，再造成其他有用物品。（鄧倩螢攝）