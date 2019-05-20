【白海豚失樂園】難忘海豚媽媽抱寶寶屍漂浮　90後拍下海豚故事　

1996年出生的香港女孩Daphne，去年6月剛從英國法爾茅斯大學畢業。在大學期間，她完成了她第一部生態紀錄片《白海豚失樂園》，拿到了英國BBC資深製片人頒發的Julia Cooper Memorial Award，還入圍了奧地利Innsbruck自然電影節最佳導演。Daphne選擇海洋與自然攝影專業的起因，還要追溯到2015年香港報紙上的一則新聞：一條編號為CH34的中華白海豚，在海上馱著它死去的寶寶的屍體，漂了7天7夜...... 自述：Daphne Wong ｜編輯： 張銳嘉

Daphne在大學期間完成了她第一部生態紀錄片 《白海豚失樂園》， 拿到了英國BBC資深製片人頒發的 Julia Cooper Memorial Award， 還入圍了奧地利Innsbruck自然電影節最佳導演。（一条提供）

擁有香港回歸吉祥物身份的中華白海豚，這20年來的命運，卻令人揪心：由於水質污染、海上交通繁忙，以及近年的一些大型基建，導致白海豚數量從2003年的188條，驟減至2017年的47條！它們的生育能力也大大降低，研究人員發現2016-2017年，香港水域每年出生的海豚寶寶只有1只！「人類常說自己是萬物之靈，但絕不可以因此高高在上，我們都要學會尊重，學會如何與其他生物共存。」

Breathing Room

命運多舛的中華白海豚

2015年我還在上高中的時候，有一天在報紙上看到一個轟動香港保育屆的消息：香港水域一隻編號為CH34的中華白海豚，2007年受孕失敗後，於2011年終於小心翼翼地懷上寶寶。然而好景不長，研究人員有天發現，它在海上馱著它死掉的寶寶飄浮了7天。7天裡它一次次地把孩子托上水面，希望它能夠再次呼吸。7天后，它看著孩子腐爛的屍體，實在沒了力氣，任它隨水飄浮......這則新聞讓我非常震驚和難過，也讓我自此記住了中華白海豚——這個在香港海域中脆弱無助的物種。

震撼保育屆的CH34，它的悲慘命運不僅僅是馱著死去的寶寶在海上漂浮.....它還有個暱稱叫「大麻繩」，因為在研究人員觀察它的10年間，它的背鰭上都有一條大麻繩，可能是海上的垃圾掛在上面了。近期這條大麻繩才掙脫下來，但是它的背部塌陷了，現在背部是變形的。

編號CH34的中華白海豚——「大麻繩」的背鰭（一条提供）

掙脫大麻繩後的CH34，背部塌陷。（一条提供）

2017年暑假，我回到香港，開始拍攝紀錄片《白海豚失樂園》，作為我大學的畢業作品。我把編號CH34的白海豚的故事，也放進了紀錄片中。片中採訪了不少香港的研究人員、保育團體和漁民，講述了中華白海豚——「海中大熊貓」在香港水域面臨的困境。其中也採訪了當時親歷了CH34悲慘事件的洪家耀博士。大學時，我念的是自然攝影、生態保護相關的專業。作為一名中國人，我想通過我的畢業作品向外國同學展示，香港或者內地一些生物物種的故事。我第一個就想到了中華白海豚。

Daphne回到香港後便開始了她大學的畢業作品拍攝（按圖放大）↓↓

中華白海豚是國家一級保護動物。最常見的誤解是認為它們是魚類，沒見過的人以為它們是白色的。其實不然，中華白海豚有另一個名字，叫印度太平洋駝背豚，它們和其他鯨類、海豚一樣，是哺乳類動物。它們剛出生的時候是深灰色，皮膚是沒有色素的，青少年時期會出現灰色斑點，但因為它們皮膚下面有微細血管，一活動就會發紅，就好像人類活動時臉會泛紅一樣，所以我們看到的成年的中華白海豚是粉紅色的，十分惹人愛。

中華白海豚媽媽托舉寶寶（一条提供）

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它們還有個可愛的動作叫Breaching，就是整個身體躍起奮力跳下，研究人員說它們是為了拍暈周圍的魚，就可以直接吃掉；或者是拍掉身上的寄生蟲，就像人類撓癢癢一樣。中華白海豚作為1997年香港回歸吉祥物，寓意著吉祥。它們在香港的象徵意義也非常重要，因為中華白海豚在香港的族群其實是珠江口族群的一部分，也寓意著香港是中國的一部分。但這20年來，其實它們的命運卻讓人揪心。

拒絕生育的中華白海豚

海上交通繁忙、噪音污染、大型基建等等這些威脅，讓它們的數目從2003年的188條驟減至75%，現在整個香港海域的中華白海豚之剩下47條！並且由於食物不足、棲息地遭到破壞，給它們造成很大的壓力，它們開始拒絕生寶寶。研究人員表示，在香港海域，2016年和2017年，每年只有一隻中華白海豚寶寶出生。因為它們不生育，老海豚漸漸死去，沒有生力軍去補充，珠江口這個族群越來越小，可能在我們有生之年，白海豚將瀕危。

水質污染

中華白海豚分佈在印度洋和西太平洋，中國就有4大族群，其中珠江口族群是最大的族群，擁有最多數量的中華白海豚。珠江出水口的水質污染源於上游的很多工廠，和沿岸人類的廢棄物排放。我出海拍攝的時候，看到海上真的有好多垃圾、塑料，最誇張還有漂浮的椅子……海豚是這個水域的獵食者，它們在食物鏈的頂層，吃掉的很多魚類、重金屬污染物都累積在它們體內，影響它們的免疫神經和生殖系統；當它們哺乳給寶寶的時候，毒素也給到了免疫系統還未完善的海豚寶寶，因而夭折。

海豚是這個水域的獵食者，它們在食物鏈的頂層，吃掉的很多魚類、重金屬污染物都累積在它們體內，影響它們的免疫神經和生殖系統。（一条提供）

唯一可以幫到海豚的方式，就是在它們經常活動的水域建立清潔的海洋公園。香港政府在十幾年前，計劃建立西南大嶼山海岸公園，和索罟群島海洋公園。但兩個公園中間有一條高速船航道，每15分鐘就有4條高速船經過，對海豚的保護不足。所以這個計劃還在溝通中。

海上交通

在香港，香港白海豚活動的水域內有很多貨船、高速船的往來。而中華白海豚是用迴聲定位去覓食、溝通、導航的，繁忙的交通聲音會蓋住它們之間交流的聲音。在香港大澳附近，有一些漁民自發組織的觀豚小艇，香港人稱為哇啦哇啦Walla-Walla，遊客可以乘坐這種電船出海觀看中華白海豚。哇啦哇啦的收費比較便宜，且觀豚時間只有15-20分鐘，漁民就會比較著急想快點接近海豚，經常沖向海豚，或者圍著一群海豚，給它們很大的精神壓力。2016年還有過小艇的螺旋槳打傷海豚甚至致死的情況。近兩年政府制定了一套觀豚守則，規定它們到一定位置必須停下來，並且慢慢接近海豚，因此近些年觀豚船的行為也有很大的改觀。

香港水域中華白海豚全調查

我在片中跟踪採訪了在香港研究中華白海豚重要的人物之一——香港海豚保育學會會長洪家耀博士，他研究香港水域的中華白海豚和江豚長達20餘年。通過日復一日的研究調研、每週3-4次的全天出海觀察，洪家耀博士和他的團隊對香港海域僅剩的47隻白海豚瞭如指掌。

香港海豚保育學會會長洪家耀（一条提供）

研究人員用白海豚身上的斑點、圖案、背鰭塌陷的特徵區辨別它們，對每一隻進行編號、起暱稱，會定期出海對它們進行觀察。至今已經辨認出900只海豚個體。這20年間，洪博士經歷了很多中華白海豚的死亡、受傷，WL212的故事是洪家耀博士研究生涯最難以忘懷的，當時發現它的時候是在大澳附近水域，尾巴受傷，在漂浮，無法潛水。研究人員在海上每天檢測它的情況，希望它能夠在海裡自愈，可後面它還是被人為捕捉，最終人工治療無果，被送到海洋公園後4天就死掉了。

洪博士在研究的廿十載中經歷了很多中華白海豚的死亡、受傷▼▼

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片中除了洪家耀博士，我還採訪了一位漁民代表黃榮根。和他的採訪中得知，漁民管中華白海豚叫「海豬」。通常海豚多的地方就會有很多魚，所以漁船會跟隨白海豚的腳步去捕魚，但每次江豚和中華白海豚都會從他們捕魚的網中搶最好最新鮮的魚，所以漁民對白海豚是又愛又恨。《白海豚失樂園》分別在香港大學、香港中文大學放映過。放映到海豚媽媽抱著寶寶一路飄浮、WL212事件的時候，我看到很多人都眼泛淚花。很多觀眾看完片都十分激動，常常提到的問題就是：為什麼香港研究20年之久的物種中華白海豚，現在只剩下了47條？

Ecosystem Conservation

用一己之力做生態保育

《白海豚失樂園》這部片子是對我極大的挑戰。因為通常拍紀錄片都有一個團隊，而我當時一個人做完所有導演、寫稿、拍攝、錄音、航拍後期製作。拍攝預算幾乎為0：攝影器材一部分是我管學校借的，一部分是我大學期間兼職打兩份工買的，出海拍攝也是蹭研究人員的船，沒花一分錢。整個片子製作週期有一年半的時間，當時暑假拍攝結束，我就回英國繼續上學，片子的後期製作我花了整整兩個月，白天上課，晚上就在剪輯室裡通宵剪片。

Daphne和片中研究人員合影（一条提供）

出海30天，拍到滿意的畫面只有3天

雖說製作過程艱苦，但這段時間確實我人生最寶貴的經歷之一。平時我會拍陸地上的其他物種，鳥類，蜜蜂，這些都很容易看到、拍到，通過研究它們生活習性，也很容易預估它們下一步的動作。但因為拍白海豚的時候我們在海上，在船上，根本看不到它們在做什麼，甚至不知道這一天的出海會不會看到白海豚。每天的等待都很煎熬。

看到不等於拍到，拍到不等於拍得好。整個暑假，我跟隨研究人員出海30天，至於拍到我滿意的想要的畫面，只有3天。第一天出海的時候我心情很激動，早上9點左右跟研究人員集合上船，開到研究的海域大概30-45分鐘，他們每個人3個小時輪班。第一天不僅海豚沒有出現，我還因為冬天浪大暈船，根本沒法拍攝，研究人員在甲板上也坐不穩。我特別緊張焦慮，擔心會不會這麼多天都拍不到，畢業作業都交不成。拍攝的很多時候，我都是靠研究人員找海豚的。他們有望遠鏡，能比我更快捕捉到海豚的身影。有時候我不想打擾他們的研究工作，只得等他們拍完告訴我，那時候海豚已經走了。

拍攝的很多時候，我都是靠研究人員找海豚的；他們有望遠鏡，能比我更快捕捉到海豚的身影。（一条提供）

最幸運的一天，是看到一群15只中華白海豚組團覓食，那一次真的很震撼，因為通常最多3-5只一起覓食，而且出水比較安靜，出幾次就下潛了。我們當時已經結束研究觀察，準備回港口，突然看到它們，它們在我們船旁邊跳出水面，真的跳得好高，好像在隨著我們船一起遊一樣。風平浪靜，只能聽到海豚的呼吸聲，當時真的好想跳下船跟那它們一起游泳！

航拍海豚，難上加難

用航拍找海豚更是難上加難。每次航拍我都會很注意，避免對它們帶來不必要的滋擾。慢慢拍得多了，我發現海豚聰明到能看到航拍機，航拍的時候它們很清楚有飛機在它們上空飛，所以我不能飛太低，因此畫面也有所影響。因為它們跳上來幾次就下潛，用航拍機找到它們的時候可能已經是最後一下了。很多時候都覺得好煩為什麼找不到海豚，或者回去看片子的時候發現只在角落捕捉到它們，很快就逃走了，這片子就廢掉了。在海上航拍的時候，航拍機經常因為海風大而歪掉，或者一直在抖，其實啥也拍不到。最幸運的時候追到了海豚，只能拍到5秒的畫面。

在大自然裡，整個人都會平靜下來

我從小在香港長大，爸媽也是土生土長的香港人。香港在很多人心目中可能是一個水泥森林，到處都是密集的高樓大廈。其實大部分人都不知道，香港有很多郊野公園、濕地，各種不同的生態環境，有趣且色彩繽紛的物種。香港的鳥類品種超過530種，相當於全中國野鳥數目的1/3。當你花時間觀察之後會發現，很多鳥類都有很有趣、獨特的生活習慣，這也是我業餘時間最喜歡做的事情之一。小時候我的活動區域基本上是家和學校兩點一線，但我爸媽週末經常帶我去香港周邊的山上徒步，去濕地觀鳥。我當時就很喜歡英國BBC的生態紀錄片，很喜歡在大自然中觀察各種鳥類的形態和生活習慣，就開始拿起相機，拍下它們可愛的樣子。

Daphne的社交媒體圖片分享（一条提供）

雖然已經習慣了扛二三十斤的器材上山下海，甚至因為等延時在沙丘里過夜，還因為趴下來拍鳥被螞蟻咬過，有時候覺得做生態攝影還真是挺難的。但一進到大自然裡，我整個人都會平靜下來。透過望遠鏡看看小鳥，通過觀察和自學我能學到很多東西，很享受這個過程。在香港，關心生態的年輕一輩真的不多。未來我很堅定地要做生態紀錄片和生態保育的工作。哪怕用我自己一個人的力量，去影響到更多人關註生態、保護環境。

Daphne自小便愛喜在大自然中觀察各種鳥類，喜愛拿起相機拍下它們可愛的樣子（按圖放大）↓↓

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