【小飛象】假保育營腳鏈象鈎虐待大象　仲有更多看不見的傷害！

真人版電影《小飛象》（Dumbo）改編自1941年同名經典動畫，講述小飛象在馬戲團的經歷，看完故事後或許大家都會深思到底平日入場看馬戲﹑旅遊時去騎大象等活動，是否對動物造成傷害呢？ 而原來騎大象、馬戲表演、甚至可能是訓練時被虐打，都只是大家看得見的傷害，以下還有很多「無心之失」，對大象造成嚴重影響。

真人版電影《小飛象》（Dumbo）講述牠與母親被強行分開後，在主角一家的鼓勵之下以及抱着與媽媽重聚的希望，才成功練成飛天表演。（劇照）

電影《小飛象》提到小象如何被迫與媽媽分離，之後被人類訓練為馬戲團做表演。看戲的同時，相信大家除了為牠與主角一家的感情而感動之外，小象和媽媽被人類強行分離﹑大象媽媽被鎖上並困在不同地方的情節，都令人感到很心酸。

小飛象在戲中最終能為馬戲團完成飛天的表演，吸引不少觀眾入場觀看。（劇照）

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現實中，騎大象對牠們造成關節和骨頭的負擔，大象被訓練為馬戲團表演時所承受的壓力，甚至被人類虐打等不人道的對待等，都只是表面上看到的傷害。原來餵大象食香蕉﹑替牠們洗澡也為牠們帶來「看不見」的傷害。

原來餵香蕉和替大象洗澡，都很可能害了他們。（Facebook專頁《大陣象》）

餵香蕉很可能害了大象

香港人會接觸到大象的機會，大多數都是到東南亞旅遊時的觀光活動。在泰國等地的旅遊景點，亞洲象都被視為生財工具，當地有大大小小過百個所謂的「大象保育中心」，但實際有多少真的是以大象的角度出發，真正保育牠們的良心機構呢？

原來很多時候大家都好心做壞事，即使到了保肓中心，也未必能真正愛護大象，關懷牠們的需要。例如：一般遊客中心只是讓大家餵大象吃香蕉，每批遊客都餵至少一、兩梳蕉。但其實香蕉糖份很高，大象只可以當零食小吃，不可大量進食，否則會過胖及營養不均。所以真正的大象保育中心，飼料很多元化，會準備各種水果﹑蔬菜和植物給大象，甚至有中心會設計特別餐給生病的大象。

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現實中有不少所謂的大象保育營，一天內不斷有遊客替大象淋水洗澡或爬到牠們的背部，其實對大象來說都是不正常和不自然的事。（Facebook專頁《大陣象》）

大象其實不愛用水洗澡

同時很多大象「保育營」更會準備遊客為大象洗澡的環節，但其實大象沖涼並不喜歡用水洗，而是喜歡沖泥漿浴。事關大象在炎熱地區生活，很需要散熱，牠們一般都是靠象鼻把泥漿噴在身上降溫以及保濕。相反經常被遊客用水洗澡，只會洗走牠身上的保護膜，沖泥漿浴後沾上的泥濘不但可以保持大象的皮膚濕潤，保護牠們的皮膚以免受蚊叮蟲咬，清水只會令牠們愈洗愈乾。因此，一些保育機構如Action for Elephants UK都會呼籲大家除了應避免騎大象，也不應為大象沖涼。

一些不人道的保育營，對大象有很多更血腥的習慣，例如母象被強迫進行交配，小象一出生就會被帶離象媽媽身邊。（Facebook專頁《大陣象》）

象伕用鈎強迫大象交配

大象是擁有極高智慧和情感的動物，與海豚、猩猩等動物一樣，有科學家曾指出大象記憶力很強。據知，有很多所謂的保育營，象伕會強迫母象和公象交配，就算母象後腿夾緊，象伕都會以象鈎和尖刺分開母象的後腿。母象生產後，就會強行分開牠們母子，全因這些中心、其他旅遊景點及馬戲團都需要小象。

因此，在這些以大象作招徠的保育中心，很可能有着很多更血腥和不為人知的習慣，所以有網民就特別成立Facebook專頁「大陣象」，希望為大家分清，哪些是真的大象保育中心，呼籲大家真正關心大象。就算要探望牠們，都要選擇到一些「不鎖、不勾、不騎、不沖涼、不馬戲」的保育營。